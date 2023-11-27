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Столтенберг рассказал, сможет ли Украина присоединиться к НАТО во время войны

27 ноября 2023 15:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Столтенберг рассказал, сможет ли Украина присоединиться к НАТО во время войны
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет стать его полноправным членом, пока на ее территории продолжаются боевые действия против российских захватчиков. Несмотря на это, Североатлантический союз продолжит поддерживать Украину в этой войне.

Об этом генсек Альянса заявил накануне встречи министров МИД стран Альянса в Брюсселе 27 ноября, сообщает ТСН.

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Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО согласуют рекомендации по реформам, которые украине следует провести ради будущего членства.

"На нашей встрече мы согласуем рекомендации по приоритетным реформам Украины, в то время как мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил, что союзники согласны с тем, что в будущем Украина станет членом Альянса. Он также подчеркнул, что страны НАТО и дальше будут помогать Украине в борьбе против агрессора.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заинтересована стать новым генсеком НАТО. Она заявила, что хотела бы, чтобы ее кандидатуру рассматривали после того, как Йенс Столтенберг уйдет в отставку.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал войну в Украине. Он заявил, что рассчитывает на прогресс бойцов ВСУ по борьбе с российскими оккупантами.

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