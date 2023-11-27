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Столтенберг розповів, чи зможе Україна приєднатися до НАТО під час війни

27 листопада 2023 15:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Столтенберг розповів, чи зможе Україна приєднатися до НАТО під час війни
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе стати його повноправним членом, поки на її території тривають бойові дії проти російських загарбників . Не зважаючи на це, Альянс продовжить підтримувати Україну у цій війні.

Про це генсек Альянсу заявив напередодні зустрічі міністрів МЗС країн Альянсу в Брюсселі 27 листопада, повідомляє ТСН.

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Столтенберг підкреслив, що союзники по НАТО узгодять рекомендації щодо реформ, які україні варто провести задля майбутнього членства.

"На нашій зустрічі ми погодимо рекомендації щодо пріоритетних реформ України, у той час як ми продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства", — сказав Столтенберг. 

Генсек НАТО також зазначив, що союзники погоджуються з тим, що у майбутньому Україна стане членом Альянсу. Він також наголосив, що країни НАТО і надалі допомагатимуть Україні у боротьбі проти агресора. 

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зацікавлена стати новим генсеком НАТО. Вона заявила, що хотіла б, щоб її кандидатуру розглядали після того, як Єнс Столтенберг піде у відставку.

Нагадуємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував війну в Україні. Він заявив, що розраховує на прогрес бійців ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.

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