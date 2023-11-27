Столтенберг розповів, чи зможе Україна приєднатися до НАТО під час війни

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе стати його повноправним членом, поки на її території тривають бойові дії проти російських загарбників . Не зважаючи на це, Альянс продовжить підтримувати Україну у цій війні.

Про це генсек Альянсу заявив напередодні зустрічі міністрів МЗС країн Альянсу в Брюсселі 27 листопада, повідомляє ТСН.

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Столтенберг підкреслив, що союзники по НАТО узгодять рекомендації щодо реформ, які україні варто провести задля майбутнього членства.

"На нашій зустрічі ми погодимо рекомендації щодо пріоритетних реформ України, у той час як ми продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства", — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також зазначив, що союзники погоджуються з тим, що у майбутньому Україна стане членом Альянсу. Він також наголосив, що країни НАТО і надалі допомагатимуть Україні у боротьбі проти агресора.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зацікавлена стати новим генсеком НАТО. Вона заявила, що хотіла б, щоб її кандидатуру розглядали після того, як Єнс Столтенберг піде у відставку.

Нагадуємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував війну в Україні. Він заявив, що розраховує на прогрес бійців ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.