Забастовка на границе — Подоляк объяснил, почему перевозчики не расходятся
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что ситуация с блокировкой границы является результатом внутренних политических разногласий в Польше. Он упомянул, что это связано с парламентскими выборами в Польше.
Об этом Подоляк рассказал в интервью 24 Каналу.
Почему польские перевозчики продолжают протесты на границе
Подоляк отметил, что текущее польское правительство отстранилось на время от вопросов, связанных с Украиной, в связи с предстоящей сменой власти. Впрочем, он указал, что происходящее на украинско-польской границе не отражает официальную позицию Польши.
Поддерживает ли Польша Украину
Подоляк уточнил, что такие действия противоречат интересам Польши, особенно в контексте конкуренции, так как договоренности по транспортному безвизу для Украины входят в рамки соглашений с Европейским Союзом.
"Если мы идем в ЕС, то наши производители или транзитеры должны работать на равных условиях с другими странами", — сказал он.
Подоляк также выразил удивление по поводу использования административных барьеров, чтобы создать для Украины более сложные условия работы на европейском рынке, несмотря на устремления страны к интеграции в Европейский Союз.
Он подчеркнул, что Европейская комиссия поддерживает Украину, так как она функционирует в рамках открытой экономики, к которой уже полностью принадлежит Польша и частично Украина.
"Важно понимать, что все происходящее является отражением внутренней политики Польши. Давайте подождем формирования нового правительства, я уверен, что мы найдем общий язык. Президент Украины, премьер-министр и министр инфраструктуры активно ведут диалоги по этому вопросу", — заключил Подоляк.
Ранее мы сообщали, что на украинской границе с Польшей продолжаются протесты перевозчиков. Польские фермеры, которые присоединились к блокаде, планируют продлить свои забастовки до января 2024 года.
Напоминаем, что начавшаяся 6 ноября блокада движения грузового транспорта на границе с Польшей продолжается. На сегодняшний день в очереди на границе в сторону Украины стоят 2600 грузовиков.
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