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Забастовка на границе — Подоляк объяснил, почему перевозчики не расходятся

24 ноября 2023 17:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Забастовка на границе — Подоляк объяснил, почему перевозчики не расходятся
Граница Польши и Украины. Фото: REUTERS/Roman Baluk
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что ситуация с блокировкой границы является результатом внутренних политических разногласий в Польше. Он упомянул, что это связано с парламентскими выборами в Польше.

Об этом Подоляк рассказал в интервью 24 Каналу.

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Подоляк отметил, что текущее польское правительство отстранилось на время от  вопросов, связанных с Украиной, в связи с предстоящей сменой власти. Впрочем,  он указал, что происходящее на украинско-польской границе не отражает официальную позицию Польши.

Поддерживает ли Польша Украину

Подоляк уточнил, что такие действия противоречат интересам Польши, особенно в контексте конкуренции, так как договоренности по транспортному безвизу для Украины входят в рамки соглашений с Европейским Союзом. 

"Если мы идем в ЕС, то наши производители или транзитеры должны работать на равных условиях с другими странами", — сказал он.

Подоляк также выразил удивление по поводу использования административных барьеров, чтобы создать для Украины более сложные условия работы на европейском рынке, несмотря на устремления страны к интеграции в Европейский Союз. 

Он подчеркнул, что Европейская комиссия поддерживает Украину, так как она функционирует в рамках открытой экономики, к которой уже полностью принадлежит Польша и частично Украина.

"Важно понимать, что все происходящее является отражением внутренней политики Польши. Давайте подождем формирования нового правительства, я уверен, что мы найдем общий язык. Президент Украины, премьер-министр и министр инфраструктуры активно ведут диалоги по этому вопросу", — заключил Подоляк.

Ранее мы сообщали, что на украинской границе с Польшей продолжаются протесты перевозчиков. Польские фермеры, которые присоединились к блокаде, планируют продлить свои забастовки до января 2024 года.

Напоминаем, что начавшаяся 6 ноября блокада движения грузового транспорта на границе с Польшей продолжается. На сегодняшний день в очереди на границе в сторону Украины стоят 2600 грузовиков.

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