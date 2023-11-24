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Страйк на кордоні — Подоляк пояснив, чому перевізники не розходяться

24 листопада 2023 17:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Страйк на кордоні — Подоляк пояснив, чому перевізники не розходяться
Кордон Польщі та України. Фото: REUTERS/Roman Baluk
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив, що ситуація із блокуванням кордону є результатом внутрішніх політичних розбіжностей у Польщі. Він наголосив, що це пов'язано з парламентськими виборами в Польщі.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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Подоляк зазначив, що поточний польський уряд відсторонився на якийсь час питання, пов'язані з Україною, у зв'язку з майбутньою зміною влади. Втім, він зазначив, що те, що відбувається на українсько-польському кордоні, не відображає офіційну позицію Польщі.

Чи підтримує Польща Україну

Подоляк уточнив, що такі дії суперечать інтересам Польщі, особливо в контексті конкуренції, оскільки домовленості щодо транспортного безвізу для України входять до рамок угод з Європейським Союзом.

"Якщо ми йдемо до ЄС, то наші виробники чи транзитери мають працювати на рівних умовах з іншими країнами", — сказав він.

Подоляк також висловив здивування використанням адміністративних бар'єрів, щоб створити для України більш складні умови роботи на європейському ринку, попри прагнення країни до інтеграції до Європейського Союзу.

Він наголосив, що Європейська комісія підтримує Україну, оскільки вона функціонує у рамках відкритої економіки, до якої вже повністю належить Польща та частково Україна.

"Важливо розуміти, що все, що відбувається, є відображенням внутрішньої політики Польщі. Почекаймо формування нового уряду, я впевнений, що ми знайдемо спільну мову. Президент України, прем'єр-міністр та міністр інфраструктури активно ведуть діалоги з цього питання", — підсумував Подоляк.

Раніше ми повідомляли, що на українському кордоні з Польщею продовжуються протести перевізників. Польські фермери, які приєдналися до блокади, планують продовжити страйки до січня 2024 року.

Нагадуємо, що блокада руху вантажного транспорту, що почалася 6 листопада, на кордоні з Польщею триває. На сьогодні у черзі на кордоні у бік України стоять 2600 вантажівок.

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