Казнь украинских пленных в Запорожье — в ISW проанализировали военное преступление

Россияне расстреливают украинских военнопленных. Фото: скриншот

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали очередное военное преступление российских оккупантов: на Запорожском направлении военные РФ расстреляли пленных украинских защитников. По мнению экспертов, российское военное командование поддерживает вседозволенность по военным преступлениям и одновременно не может "надлежащим образом дисциплинировать войска и поддерживать порядок".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 10 июля.

Читайте также:

Расстрел пленных бойцов ВСУ — выводы аналитиков ISW

Военнослужащие российского мотострелкового полка, который ранее был причастен к казни украинских военнопленных в конце мая 2024 года, по сообщениям, казнили двух украинских военнопленных в том же районе на западе Запорожской области в июне 2024 года.

"Украинские источники в социальных сетях 10 июля распространили кадры, на которых российские военнослужащие расстреливают двух украинских военнопленных на Запорожском направлении, и идентифицировали исполнителей как военнослужащих российского 70-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа", — говорится в отчете.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил 10 июля, что на видео четко видно, как украинские военнослужащие складывают оружие и сотрудничают с российскими приказами, и отметил, что следствие установило, что инцидент произошел вблизи села Роботино в июне 2024 года.

В ISW отметили, что казнь военнопленных является нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент 18+

Напомним, 10 июля волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео расстрела украинских военнопленных россиянами: преступление совершили российские оккупанты из 70-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

По факту очередного военного преступления, совершенного военными российской армии, Офис Генпрокурора открыл производство.

Также мы писали, что одному из подразделений российских захватчиков в Волновахском районе отдали приказ не брать в плен украинских военных: оккупанты же начали обезглавливать бойцов.