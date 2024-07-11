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Казнь украинских пленных на Запорожском направлении — в ISW проанализировали военное преступление РФ

11 июля 2024 09:31
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Казнь украинских пленных в Запорожье — в ISW проанализировали военное преступление
Россияне расстреливают украинских военнопленных. Фото: скриншот
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали очередное военное преступление российских оккупантов: на Запорожском направлении военные РФ расстреляли пленных украинских защитников. По мнению экспертов, российское военное командование поддерживает вседозволенность по военным преступлениям и одновременно не может "надлежащим образом дисциплинировать войска и поддерживать порядок". 

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 10 июля.

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Военнослужащие российского мотострелкового полка, который ранее был причастен к казни украинских военнопленных в конце мая 2024 года, по сообщениям, казнили двух украинских военнопленных в том же районе на западе Запорожской области в июне 2024 года.

"Украинские источники в социальных сетях 10 июля распространили кадры, на которых российские военнослужащие расстреливают двух украинских военнопленных на Запорожском направлении, и идентифицировали исполнителей как военнослужащих российского 70-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа", — говорится в отчете.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил 10 июля, что на видео четко видно, как украинские военнослужащие складывают оружие и сотрудничают с российскими приказами, и отметил, что следствие установило, что инцидент произошел вблизи села Роботино в июне 2024 года.

В ISW отметили, что казнь военнопленных является нарушением Женевской конвенции о военнопленных. 

Внимание! Видео содержит чувствительный контент 18+

Напомним, 10 июля волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео расстрела украинских военнопленных россиянами: преступление совершили российские оккупанты из 70-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

По факту очередного военного преступления, совершенного военными российской армии, Офис Генпрокурора открыл производство.

Также мы писали, что одному из подразделений российских захватчиков в Волновахском районе отдали приказ не брать в плен украинских военных: оккупанты же начали обезглавливать бойцов.

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