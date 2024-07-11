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Страта українських полонених на Запорізькому напрямку — в ISW проаналізували воєнний злочин РФ

11 липня 2024 09:31
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Страта українських полонених на Запоріжжі — у ISW проаналізували воєнний злочин
Росіяни розстрілюють українських військовополонених. Фото: скриншот
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували черговий воєнний злочин російських окупантів: на Запорізькому напрямку військові РФ розстріляли полонених українських захисників. На думку експертів, російське військове командування підтримує вседозволеність щодо воєнних злочинів та одночасно не може "належним чином дисциплінувати війська і підтримувати порядок".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 липня. 

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Військовослужбовці російського мотострілецького полку, який раніше був причетний до страти українських військовополонених наприкінці травня 2024 року, за повідомленнями, стратили двох українських військовополонених у тому ж районі на заході  Запорізької області в червні 2024 року.

"Українські джерела в соціальних мережах 10 липня поширили кадри, на яких російські військовослужбовці розстрілюють двох українських військовополонених на Запорізькому напрямку, та ідентифікували виконавців як військовослужбовців російського 70-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу", — йдеться у звіті.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив 10 липня, що на відео чітко видно, як українські військовослужбовці складають зброю та співпрацюють з російськими наказами, і зазначив, що слідство встановило, що інцидент стався поблизу Роботиного в червні 2024 року.

У ISW наголосили, що страта військовополонених є порушенням Женевської конвенції про військовополонених. 

Увага! Відео містить чутливий контент 18+

Нагадаємо, 10 липня волонтер Сергій Стерненко опублікував відео розстрілу українських військовополонених росіянами: злочин вчинили російські окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку Збройних сил Росії. 

За фактом чергового воєнного злочину, вчиненого військовими російської армії, Офіс Генпрокурора відкрив провадження.

Також ми писали, що одному з підрозділів російських загарбників у Волноваському районі віддали наказ не брати у полон українських військових: натомість окупанти почали обезголовлювати бійців.

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