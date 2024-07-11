Страта українських полонених на Запоріжжі — у ISW проаналізували воєнний злочин

Росіяни розстрілюють українських військовополонених. Фото: скриншот

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували черговий воєнний злочин російських окупантів: на Запорізькому напрямку військові РФ розстріляли полонених українських захисників. На думку експертів, російське військове командування підтримує вседозволеність щодо воєнних злочинів та одночасно не може "належним чином дисциплінувати війська і підтримувати порядок".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 липня.

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Військовослужбовці російського мотострілецького полку, який раніше був причетний до страти українських військовополонених наприкінці травня 2024 року, за повідомленнями, стратили двох українських військовополонених у тому ж районі на заході Запорізької області в червні 2024 року.

"Українські джерела в соціальних мережах 10 липня поширили кадри, на яких російські військовослужбовці розстрілюють двох українських військовополонених на Запорізькому напрямку, та ідентифікували виконавців як військовослужбовців російського 70-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу", — йдеться у звіті.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив 10 липня, що на відео чітко видно, як українські військовослужбовці складають зброю та співпрацюють з російськими наказами, і зазначив, що слідство встановило, що інцидент стався поблизу Роботиного в червні 2024 року.

У ISW наголосили, що страта військовополонених є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

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Нагадаємо, 10 липня волонтер Сергій Стерненко опублікував відео розстрілу українських військовополонених росіянами: злочин вчинили російські окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку Збройних сил Росії.

За фактом чергового воєнного злочину, вчиненого військовими російської армії, Офіс Генпрокурора відкрив провадження.

Також ми писали, що одному з підрозділів російських загарбників у Волноваському районі віддали наказ не брати у полон українських військових: натомість окупанти почали обезголовлювати бійців.