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Студенты медицинских ЗВО будут учиться по новому — как Минздрав изменит прохождение интернатуры

8 августа 2024 13:53
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Минздраве объяснили, какие изменения произошли в обучении студентов-медиков
Студенты-медики. Фото: Freepik
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В 2024 году Министерство здравоохранения (Минздрав) разработало проект изменений в Положение об интернатуре. Они должны сделать вступление более прозрачным и снизить риск коррупции.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил первый замминистра здравоохранения Сергей Дубров.

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По словам, Дуброва, была введена электронная система рейтингового распределения в интернатуру.

"Обучаться в интернатуре бесплатно, то есть за счет госбюджета, смогут как студенты "контрактики", так и "бюджетники", распределение будет происходить исключительно по рейтинговой таблице, а наибольшее количество мест для выбора будет у того, кто лучше учился", — сказал он.

Замминистра отметил, что в этом году можно будет пройти интернатуру по 23 специальностям.

Чиновник подчеркнул, что теперь специальность и место распределения будет выбирать сам выпускник, однако он должен учитывать рейтинговый балл.

"Чем выше рейтинговый балл у выпускника, тем более широкие возможности у него по выбору специальностей и мест прохождения интернатуры", — пояснил Дубров.

Он отметил, что если выпускник учился на бюджете и отказался от предложенной специальности, то будет участвовать в рейтинговом распределении в следующем году.

"Студенты контрактной формы также смогут принять участие в распределении на государственные места, или же выбрать самостоятельно — по контракту", — добавил замминистра.

Дубров уточнил, что учащиеся на бюджете выпускники 2024 года не должны отрабатывать три года, поэтому по завершении интернатуры человек может свободно выбирать место работы.

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