У МОЗ пояснили, які зміни відбулись у навчанні студентів-медиків

Студенти медичних ЗВО вчитимуться по новому — як МОЗ змінить проходження інтернатури
У 2024 році Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) розробило проєкт змін до Положення про інтернатуру. Вони мають зробити вступ більш прозорим та знизити ризик корупції.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.
Які зміни запровадили в інтернатурі
За словами, Дуброва, було запроваджено електронну систему рейтингового розподілу в інтернатуру.
"Навчатися в інтернатурі безоплатно, тобто коштом держбюджету, зможуть як студенти "контрактики", так і "бюджетники", розподіл відбуватиметься виключно за рейтинговою таблицею, а найбільшу кількість місць для вибору матиме той, хто краще вчився", — сказав він.
Заступник міністра зазначив, що цьогоріч можна буде пройти інтернатуру за 23 спеціальностями.
Посадовець підкреслив, що тепер спеціальність і місце розподілу обиратиме сам випускник, проте він має враховувати рейтинговий бал.
"Чим вищій рейтинговий бал у випускника, тим ширші можливості він має щодо вибору спеціальностей та місць проходження інтернатури", — пояснив Дубров.
Він наголосив, що якщо випускник навчався на бюджеті й відмовився від запропонованої спеціальності, то братиме участь в рейтинговому розподілі наступного року.
"Студенти контрактної форми також зможуть взяти участь у розподілі на державні місця, або ж обрати самостійно — за контрактом", — додав заступник міністра.
Дубров уточнив, що випускники 2024 року, які навчалися на бюджеті, не мають відпрацьовувати три роки, тому по завершенні інтернатури людина може вільно обирати місце роботи.
Читайте Новини.LIVE!