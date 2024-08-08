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Студенти медичних ЗВО вчитимуться по новому — як МОЗ змінить проходження інтернатури

8 серпня 2024 13:53
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У МОЗ пояснили, які зміни відбулись у навчанні студентів-медиків
Студенти-медики. Фото: Freepik
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У 2024 році Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) розробило проєкт змін до Положення про інтернатуру. Вони мають зробити вступ більш прозорим та знизити ризик корупції.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

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За словами, Дуброва, було запроваджено електронну систему рейтингового розподілу в інтернатуру.

"Навчатися в інтернатурі безоплатно, тобто коштом держбюджету, зможуть як студенти "контрактики", так і "бюджетники", розподіл відбуватиметься виключно за рейтинговою таблицею, а найбільшу кількість місць для вибору матиме той, хто краще вчився", — сказав він.

Заступник міністра зазначив, що цьогоріч можна буде пройти інтернатуру за 23 спеціальностями.

Посадовець підкреслив, що тепер спеціальність і місце розподілу обиратиме сам випускник, проте він має враховувати рейтинговий бал.

"Чим вищій рейтинговий бал у випускника, тим ширші можливості він має щодо вибору спеціальностей та місць проходження інтернатури", — пояснив Дубров.

Він наголосив, що якщо випускник навчався на бюджеті й відмовився від запропонованої спеціальності, то братиме участь в рейтинговому розподілі наступного року.

"Студенти контрактної форми також зможуть взяти участь у розподілі на державні місця, або ж обрати самостійно — за контрактом", — додав заступник міністра.

Дубров уточнив, що випускники 2024 року, які навчалися на бюджеті, не мають відпрацьовувати три роки, тому по завершенні інтернатури людина може вільно обирати місце роботи.

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