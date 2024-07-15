В Ивано-Франковской таможне один из чиновников требовал взятки — СБУ

Создавал проблемы для импортеров — в Прикарпатье задержали одного из главных таможенников
На Ивано-Франковской таможне один из чиновников требовал взятки с импортеров. Он обещал не создавать проблем предпринимателям в обмен на деньги.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в понедельник, 15 июля.
Что известно о коррупционной схеме на таможне
В спецслужбе рассказывают, что был задержан руководитель одного из ключевых управлений таможенного органа.
По данным следствия, чиновник брал деньги с представителей компаний-импортеров.
"В обмен на взятку должностное лицо гарантировало предпринимателям не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления их товаров", — говорится в сообщении.
В СБУ добавляют, что мужчина действовал не один, а в компании таможенных брокеров из Ивано-Франковской и Закарпатской таможен.
"Один из них был привлечен к сделке как посредник для передачи взяток от предпринимателей. Задокументированы четыре факта получения фигурантами неправомерной выгоды", — добавили правоохранители.
Отмечается, что впоследствии на "горячем" был задержан и организатор схемы.
Пока у фигурантов дела продолжаются обыски.
Напомним, ранее СБУ задержала на взятке одного из главных налоговиков Киева, требовавшего деньги у директора фирмы, занимающейся торговлей топливом. Вместе с чиновником был задержан также и посредник.
Также мы писали, что правоохранители задержали руководителей Департамента Гостаможслужбы на коррупционной схеме. Они "обложили данью" региональные таможни.
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