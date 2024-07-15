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Створював проблеми для імпортерів — на Прикарпатті затримали одного з головних митників

15 липня 2024 19:45
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
На Івано-Франківській митниці один з чиновників вимагав хабарі — СБУ
Спецслужби затримала одного з головних митників. Фото: СБУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На Івано-Франківській митниці один з чиновників вимагав хабарі з імпортерів. Він обіцяв не створювати проблем підприємцям, якщо отримає платню.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у понеділок, 15 липня.

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У спецслужбі розповідають, що було затримано керівника одного з ключових управлінь митного органу.

За даними слідства, чиновник брав гроші з представників компаній-імпортерів.

"В обмін на хабарі посадовець гарантував підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів", — йдеться у повідомленні.

Хабар на митниці
Затримання фігуранта справи. Фото: СБУ

У СБУ додають, що чоловік діяв не один, а в компанії митних брокерів з Івано-Франківської та Закарпатської митниць.

"Один з них був залучений до оборудки як посередник для передачі хабарів від підприємців. Задокументовано чотири факти отримання фігурантами неправомірної вигоди", — додали правоохоронці.

Хабар на митниці
Докази хабарництва. Фото: СБУ

Зазначається, що згодом на "гарячому" затримали й організатора схеми.

Наразі у фігурантів справи тривають обшуки.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на хабарі одного з головних податківців Києва, який вимагав гроші в директора фірми, що займається торгівлею паливом. Разом із чиновником затримали також і посередника. 

Також ми писали, що правоохоронці затримали керівників Департаменту Держмитслужби на корупційній схемі. Вони "обклали даниною" регіональні митниці.

СБУ хабар гроші бізнес імпорт злочин митниця затримання

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