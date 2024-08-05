В Кропивницком из-за незаконной платной стоянки судебная тяжба длилась 7 лет

Судебное заседание. Иллюстративное фото: UA Полтава

В Кропивницком Кировоградской области семь лет длилась судебная тяжба по автостоянке, построенной на участке, принадлежащем громаде. Суд признал застройку незаконным, а участок — самозахваченной местным предпринимателем. Еще год думали о том, что делать с построенными на нем зданиями.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, производство по возвращению незаконно занятого земельного участка в Соколовской громаде началось в 2017 году. Участок расположен недалеко от пересечения улиц Героев Украины и Шоссейной и юридически принадлежит Соколовской громаде.

Позже производство по гражданскому иску перешло в уголовное дело. В ходе расследования предприниматель обустроил на участке платную автостоянку, достроил гараж и админздание, и огородился забором. В результате женщине выписали штраф за использование участка без разрешения. Она уплатила штраф, однако стоянка осталась, где и была.

Соколовская громада, которой принадлежит участок, не получала никаких компенсаций, кроме штрафа 170 гривен и 11 063 гривен за ущерб окружающей среде, которые нарушительница уплатила еще в 2017 году.

Владелец автостоянки объяснила, что в 2004 году ее отец арендовал этот участок. После разграничения территории владельцем участка стал Соколовский сельсовет, и договор аренды был перезаключен в 2009 году на 15 лет с правом выкупа. После смерти отца, не завершившего строительство, она унаследовала право аренды.

Решение суда

В суде отметили, что женщина на спорном участке "ведет предпринимательскую деятельность без каких-либо разрешений". Более того договор аренды подписывали с отцом предпринимателя как ФЛП, то есть юридическим лицом. Поэтому он не мог передать право на аренду по наследству, а договор расторгся с его смертью.

В 2023 году суд решил, что женщина должна вернуть участок в собственность громады, а в отношении зданий на нем суд разбирался еще год. Местная прокуратура подала иск с требованием признать право собственности на здания за Соколовским сельским советом.

Предприниматель согласилась на мировое соглашение, по которому областная прокуратура должна уплатить судебный сбор. Согласно документу, админздание и гараж переходят в собственность Соколовской громады.