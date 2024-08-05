У Кропивницькому через незаконну платну стоянку судова тяганина тривала 7 років

Судове засідання. Ілюстративне фото: UA Полтава

У Кропивницькому Кіровоградської області сім років тривала судова тяганина стосовно автостоянки, що збудована на ділянці, яка належить громаді. Суд визнав забудову незаконною, а ділянку — самозахопленою місцевою підприємицею. Ще рік думали про те, що робити з побудованими на ній будівлями.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, провадження щодо повернення незаконно зайнятої земельної ділянки у Соколівській громаді почалося 2017 року. Ділянка розташована неподалік перетину вулиць Героїв України та Шосейної та юридично належить Соколівській громаді.

Пізніше провадження по цивільному позову перейшло у кримінальне. Під час розслідування підприємиця облаштувала на ділянці платну автостоянку, добудувала гараж та адмінбудівлю, і обгородилася парканом. Внаслідок цього жінці виписали штраф за використання ділянки без дозволу. Вона сплатила штраф, однак стоянка залишилася, де й була.

Соколівська громада, якій належить ділянка, не отримувала жодних компенсацій, крім штрафу 170 гривень та 11 063 гривень за шкоду навколишньому середовищу, які порушниця сплатила ще 2017 року.

Власниця автостоянки пояснила, що у 2004 році її батько орендував цю ділянку. Після розмежування території власником ділянки стала Соколівська сільрада, і договір оренди переуклали у 2009 році на 15 років з правом викупу. Після смерті батька, який не завершив будівництво, вона успадкувала право оренди.

Рішення суду

У суді зазначили, що жінка на спірній ділянці "веде підприємницьку діяльність без будь-яких на те дозволів". Щобільше договір оренди підписували з батьком підприємиці як ФОПом, тобто юридичною особою. Тому він не міг передати право на оренду в спадок, а договір розірвався з його смертю.

2023 року суд вирішив, що жінка повинна повернути ділянку у власність громади, а щодо будівель на ній суд розбирався ще рік. Місцева прокуратура подала позов із вимогою визнати право власності на будівлі за Соколівською сільською радою.

Підприємиця погодилася на мирову угоду, за якою обласна прокуратура має сплатити судовий збір. Згідно з документом, адмінбудівля та гараж переходять у власність Соколівської громади.