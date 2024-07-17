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Суд над нардепом Николаем Задорожным — избрана мера пресечения

17 июля 2024 21:11
Дмитрий Галушка - Редактор
Мера пресечения для нардепа Николая Задорожного 17 июля
Народный депутат Украины Николай Задорожный. Фото: Facebook Задорожного
Дмитрий Галушка - Редактор

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для народного депутата Украины Николая Задорожного, подозреваемого в хищении 3,4 млн гривен. Ему назначили залог в размере 3 миллионов 28 тысяч гривен.

Об этом сообщила корреспондентка Общественного из зала суда в среду, 17 июля.

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Подсудимому необходимо не позднее чем через пять дней внести средства на соответствующий счет. Также он должен предоставить документ, подтверждающий факт проведения такой операции, следователю прокурору.

Также на Задорожнего возложили обязанности:

  • прибывать к следователям, прокурорам, следователю судьи и суду по первому требованию;
  • не отлучаться без разрешения за пределы Киева;
  • воздержаться от общения со свидетелями;
  • носить электронный браслет.

Прокуратура просила о мере пресечения в виде залога в пять миллионов гривен и ношении электронного браслета.

"Я наиболее заинтересован. Заявляю, что не создавал и не буду создавать проблем расследованию, для укрывательства нет оснований. Я помогаю жене. И сейчас по Украине передвигаться проблематично", — заявил на суде сам нардеп.

Он также отметил, что он может внести в залог только средства, указанные в декларации, других средств у него нет.

Нардеп добавил, что сумму залога в 5 млн, о которой подали ходатайство прокуроры, он внести не сможет за то время, что будет отведено судом. Для этого нужно продать свое имущество, оно не успеет этого сделать.

Позиция защиты

Защитники Задорожного добавили, что сумма залога должна быть вычтена из того, какую неправомерную выгоду получил подозреваемый. То есть сумма должна быть вдвое меньше той, которую требовала прокуратура

Его адвокаты говорят, что риски выезда за границу не видят. Их клиент имел достаточно времени уехать с 7 июля, когда начались следственные действия. Тем не менее, все это время он оставался в Украине.

Ранее мы сообщали, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины избрал меру пресечения для мэра Мукачева. Он вместе с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением.

Напомним, экс-чиновнику Генпрокуратуры Игорю Щербини, требовавшему взятку для директора Государственного бюро расследований, огласили приговор — шесть лет лишения свободы.

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