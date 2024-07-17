Запобіжний захід для нардепа Миколи Задорожнього 17 липня

Народний депутат України Микола Задорожній. Фото: Facebook Задорожнього

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народного депутата України Миколи Задорожнього, якого підозрюють у розкраданні 3,4 млн гривень. Йому призначили заставу у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду у середу, 17 липня.

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Запобіжний захід для Задорожнього

Підсудному необхідно не пізніше як через п'ять днів внести кошти на відповідний рахунок. Також він має надати документ, який підтверджує факт проведення такої операції, слідчому прокурору.

Також на Задорожнього поклали обов'язки:

прибувати до слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду за першою вимогою;

не відлучатися без дозволу за межі Києва;

утриматися від спілкування зі свідками;

носити електронний браслет.

Прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді застави у п'яти мільйонів гривень та носіння електронного браслета.

"Я є найбільш зацікавленим. Заявляю, що не створював і не буду створювати проблем розслідуванню, для переховування немає підстав. Я допомагаю дружині. І зараз по Україні пересуватися проблематично", — заявив на суді сам нардеп.

Він також зазначив, що може внести у заставу лише кошти, які вказані в декларації, інших коштів у нього нема.

Нардеп додав, що суму застави у 5 млн, про яку подали клопотання прокурори, він внести не зможе за той час, що відведено буде судом. Для цього треба продати своє майно, він не встигне цього зробити.

Позиція захисту

Захисники Задорожнього додали, що сума застави має бути вирахувана з того, яку неправомірну вигоду отримав підозрюваний. Тобто сума має бути вдвічі меншою за ту, яку вимагала прокуратура.

Його адвокати говорять, що ризиків виїзду за кордон не бачать. Їхній клієнт мав вдосталь часу виїхати з 7 липня, коли почалися слідчі дії. Однак він увесь цей час лишався в Україні.

Раніше ми повідомляли, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України обрав запобіжний захід для мера Мукачева. Він разом з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим положенням.

Нагадаємо, експосадовцю Генпрокуратури Ігорю Щербині, який вимагав хабар для директора Державного бюро розслідувань, оголосили вирок — шість років позбавлення волі.