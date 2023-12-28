Суд закрыл дело двух беркутовцев, участвовавших в разгоне Майдана

Беркутовцы Вадим Бетлий и Олег Козачишин. Фото: Укринформ

В Киеве суд закрыл дело о разгоне эксберкутовцами Майдана 30 ноября 2013 года по истечении сроков давности для привлечения к ответственности. Речь идет о Вадиме Бетлие и Олеге Козачишине.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.

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Закрытие дела двух беркутовцев

Как отметили в ведомстве, дело было передано в 2020 году в Печерский суд столицы. Впоследствии произошло немало отводов и было передано в другой суд. С марта 2021 года делом занималась судья Днепровского суда Ирина Галига. Отмечается, что по делу есть один потерпевший.

"13.12.23 Днепровский суд закрыл дело эксберкутовцев Вадима Бетлия и Олега Козачишина по поводу события разгона Майдана 30 ноября 2013 года. Закончились сроки давности для привлечения к ответственности. В своем решении суд не дал оценку доказательствам и не установил виновность обвиняемых. Представитель потерпевшего Оксана Михалевич подала апелляционную жалобу на это решение", — указали в адвокатской группе.

В декабре этого года был запланирован в Днепровском суде допрос обвиняемых. Однако они подали ходатайство о закрытии дела по истечении сроков давности. Прошло более 10 лет с момента событий на Майдане в Киеве. Уже 13 декабря судья приняла решение о закрытии дела.

За какие преступления обвинили беркутовцев

В 2013 году, как сказано в следствии, Вадим Бетлий и Олег Козачишин работали в первом отделении второго взвода четвертой оперативной роты киевского "Беркута". За участие в сговоре группы лиц и за исполнение преступного приказа их обвинили в следующих преступлениях:

превышение служебных полномочий с применением физической силы и специальных средств к гражданам, что повлекло тяжелые последствия;

осуществление служебного подлога, а именно фальсификации рапорта;

незаконное препятствие мирному собранию.

"Бетлию и Козачишину инкриминировали преступления средней тяжести — препятствование мирной акции, и фальсификация рапорта — сроки давности по которым истекли еще и в 2018 году. Но тяжелое преступление — превышение служебных полномочий работниками правоохранительного органа — срок давности по которому истек 30.11.2023", — добавили в адвокатской группе.

По данным ведомства, дело было закрыто по обстоятельствам, не оправдывающим подсудимых. Однако решения о доказывании их вины тоже не выдали.

Скриншот сообщения Адвокатской совещательной группы

Скриншот сообщения Адвокатской совещательной группы

Напомним, Государственное бюро расследований завершает расследование дел Майдана. В течение 10 лет было возбуждено 82 уголовных дела и вынесено 40 приговоров.

Добавим, в Генпрокуратуре Украины объявили подозрение экс-руководству Службы безопасности Украины и 20 сотрудникам ФСБ. Все обвиняются в действиях во время событий на Майдане в 2013 году.