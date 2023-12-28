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Суд закрыл дело двух беркутовцев, участвовавших в разгоне Майдана

28 декабря 2023 21:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Суд закрыл дело двух беркутовцев, участвовавших в разгоне Майдана
Беркутовцы Вадим Бетлий и Олег Козачишин. Фото: Укринформ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве суд закрыл дело о разгоне эксберкутовцами Майдана 30 ноября 2013 года по истечении сроков давности для привлечения к ответственности. Речь идет о Вадиме Бетлие и Олеге Козачишине.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.

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Закрытие дела двух беркутовцев

Как отметили в ведомстве, дело было передано в 2020 году в Печерский суд столицы. Впоследствии произошло немало отводов и было передано в другой суд. С марта 2021 года делом занималась судья Днепровского суда Ирина Галига. Отмечается, что по делу есть один потерпевший.

"13.12.23 Днепровский суд закрыл дело эксберкутовцев Вадима Бетлия и Олега Козачишина по поводу события разгона Майдана 30 ноября 2013 года. Закончились сроки давности для привлечения к ответственности. В своем решении суд не дал оценку доказательствам и не установил виновность обвиняемых. Представитель потерпевшего Оксана Михалевич подала апелляционную жалобу на это решение", — указали в адвокатской группе.

В декабре этого года был запланирован в Днепровском суде допрос обвиняемых. Однако они подали ходатайство о закрытии дела по истечении сроков давности. Прошло более 10 лет с момента событий на Майдане в Киеве. Уже 13 декабря судья приняла решение о закрытии дела.

За какие преступления обвинили беркутовцев

В 2013 году, как сказано в следствии, Вадим Бетлий и Олег Козачишин работали в первом отделении второго взвода четвертой оперативной роты киевского "Беркута". За участие в сговоре группы лиц и за исполнение преступного приказа их обвинили в следующих преступлениях:

  • превышение служебных полномочий с применением физической силы и специальных средств к гражданам, что повлекло тяжелые последствия;
  • осуществление служебного подлога, а именно фальсификации рапорта;
  • незаконное препятствие мирному собранию.

"Бетлию и Козачишину инкриминировали преступления средней тяжести — препятствование мирной акции, и фальсификация рапорта — сроки давности по которым истекли еще и в 2018 году. Но тяжелое преступление — превышение служебных полномочий работниками правоохранительного органа — срок давности по которому истек 30.11.2023", — добавили в адвокатской группе.

По данным ведомства, дело было закрыто по обстоятельствам, не оправдывающим подсудимых. Однако решения о доказывании их вины тоже не выдали.

Скриншот сообщения Адвокатской драчной группы
Скриншот сообщения Адвокатской совещательной группы
Скриншот сообщения Адвокатской совещательной группы
Скриншот сообщения Адвокатской совещательной группы

Напомним, Государственное бюро расследований завершает расследование дел Майдана. В течение 10 лет было возбуждено 82 уголовных дела и вынесено 40 приговоров.

Добавим, в Генпрокуратуре Украины объявили подозрение экс-руководству Службы безопасности Украины и 20 сотрудникам ФСБ. Все обвиняются в действиях во время событий на Майдане в 2013 году.

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