Суд закрив справу двох беркутівців, які брали участь в розгоні Майдану

Беркутівці Вадим Бетлій та Олег Козачишин. Фото: Укрінформ

У Києві суд закрив справу про розгін ексберкутівцями Майдану 30 листопада 2013 року через закінчення строків давності для притягнення до відповідальності. Йдеться про Вадима Бетлія та Олега Козачишина.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група.

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Як вказали у відомстві, справу було передано у 2020 році до Печерського суду столиці. Згодом сталося чимало відводів і її передали до іншого суду. Від березня 2021 справою займалася суддя Дніпровського суду Ірина Галига. Зазначається, що у справі є один потерпілий.

"13.12.23 Дніпровський суд закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина щодо події розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Закінчились строки давності для притягнення до відповідальності.

В своєму рішенні суд не надав оцінку доказам та не встановив винуватість обвинувачених. Представник потерпілого Оксана Михалевич подала апеляційну скаргу на це рішення", — вказали в адвокатській групі.

На грудень цього року був запланований у Дніпровському суді допит обвинувачених. Однак вони подали клопотання про закриття справи через закінчення строків давності. Минуло більше ніж 10 років з моменту подій на Майдані у Києві. Вже 13 грудня суддею було ухвалено рішення про закриття справи.

За які злочини звинуватили беркутівців

У 2013 році, як вказано у слідстві, Вадим Бетлій та Олег Козачишин працювали у першому відділенні другого взводу четвертої оперативної роти київського "Беркуту". За участь у змові групи осіб та за виконання злочинного наказу їх обвинуватили у наступних злочинах:

перевищення службових повноважень з застосуванням фізичної сили та спеціальних засобів до громадян, що спричинило тяжкі наслідки;

здійснення службового підроблення, а саме фальсифікації рапорту;

незаконне перешкоджання мирному зібранню.

"Бетлію та Козачишину інкримінували злочини середньої тяжкості — перешкоджання мирній акції, та фальсифікація рапорту — строки давності по яких закінчились ще і 2018 році. Та тяжкий злочин — перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу — строк давності по якому сплив 30.11.23", — зауважили в адвокатській групі..

За даними відомства, справу було закрито за обставинами, що не виправдовують підсудних. Однак рішення про доведення їх провини теж не видали.

Скриншот допису Адвокатської дорадчої групи

Скриншот допису Адвокатської дорадчої групи

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань завершує розслідування справ Майдану. Протягом 10 років було порушено 82 кримінальні справи та винесено 40 вироків.

Додамо, у Генпрокуратурі України оголосили підозру екскерівництву Служби безпеки України та 20 співробітникам ФСБ. Всіх обвинувачують у діях під час подій на Майдані у 2013 році.