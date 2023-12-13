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Судья Тандыр продолжает получать зарплату, находясь в СИЗО, — СМИ

13 декабря 2023 20:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Судья Тандыр продолжает получать зарплату, находясь в СИЗО, — СМИ
Судья Алексей Тандыр. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Судья Алексей Тандыр, обвиняемый в совершении аварии на блокпосте, находится в СИЗО. Однако ему продолжают выплачивать заработную плату.

Об этом сообщает Бабель.

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Тандыр, находясь в СИЗО уже полгода, получает должностной оклад в размере 63 тысячи гривен.

"Заработная плата Тандыра с надбавками была примерно 100 тыс. грн. А с марта по май 2023 года он получил вознаграждение на сумму 305 867 грн", — указали в издании.

Отмечается, что обвиняемый Тандыр получает зарплату в Макаровском районном суде Киевской области. При этом он уже полгода находится в СИЗО за совершение ДТП на блокпосте в Киеве. Судья в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца. В настоящее время продолжаются суды и Тандыру грозит до 10 лет тюрьмы.

Ответ государственной судебной администрации Украины
Ответ государственной судебной администрации Украины. Фото: Бабель
Ответ государственной судебной администрации Украины
Ответ государственной судебной администрации Украины. Фото: Бабель

Напомним, Тандыр превысил скорость в 20 раз. Судья ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

Добавим, семья судьи Тандира, сбившего насмерть нацгвардейца, присылала помощь его жене, чтобы использовать этот факт в суде при рассмотрении вопроса об освобождении его из-под стражи.

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