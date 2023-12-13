Суддя Тандир продовжує отримувати зарплату, перебуваючи в СІЗО, — ЗМІ

Суддя Олексій Тандир. Фото: скриншот з відео

Суддя Олексій Тандир, обвинувачений у скоєнні аварії на блокпості, перебуває в СІЗО. Однак йому продовжують виплачувати заробітну плату.

Про це повідомляє Бабель.

Читайте також:

Яка зарплатня у Тандира

Тандир, перебуваючи в СІЗО вже пів року, отримує посадовий оклад у розмірі 63 тис. грн.

"Заробітна плата Тандира з надбавками була приблизно 100 тис. грн. А з березня по травень 2023 року він загалом отримав винагороду на суму 305 867 грн", — вказали у виданні.

Зазначається, що обвинувачений Тандир отримує зарплату в Макарівському районному суді Київської області. При цьому він вже пів року перебуває в СІЗО за скоєння ДТП на блокпості у Києві. Суддя у нетверезому стані на смерть збив нацгвардійця. Наразі тривають суди, і Тандиру загрожує до 10 років ув'язнення.

Відповідь державної судової адміністрації України. Фото: Бабель

Відповідь державної судової адміністрації України. Фото: Бабель

Нагадаємо, Тандир перевищив швидкість у 20 разів. Суддя їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.

Додамо, родина судді Тандира, що збив на смерть нацгвардійця, надсилала допомогу його дружині, щоб використати цей факт у суді під час розгляду питання про звільнення його з-під варти.