Судья ВАКС во время войны приобрела BMW за более $100 тысяч ради личного удовольствия - Валерия Черная - что сказала о покупках

Валерия Черная. Фото: Днепропетровский окружной административный суд

Судья Высшего антикоррупционного суда Валерия Черная в сентябре 2022 года приобрела новый элитный автомобиль BMW Х6, имея при этом Hyundai Santa Fe 2012 года выпуска. Стоимость BMW может достигать 100 тысяч долларов. Более того, в декабре 2023-го она стала владелицей земельного участка и дома в Борисполе под Киевом.

Это выяснили журналисты "Слідство.Інфо" с помощью информации из главного сервисного центра МВД и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

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Как объяснила свои покупки Валерия Черная

Журналисты решили пообщаться с судьей и выяснить, почему она пошла на такие ценные покупки во время войны. Черная согласилась ответить на вопросы медийщиков в своем офисе на Крестовом переулке, где находится Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Она заявила, что автомобиль приобрела в кредит, имея при этом достаточно сбережений. По ее словам, автомобиль находится в залоге банка. Судья показала документы о получении кредитных средств в размере 1 815 000 грн.

Также она добавила, что кредит покрыл около сорока восьми стоимости авто. То есть, почти половину.

Однако даже на время расследования Черная еще не задекларировала стоящую покупку. Правда, согласно требованиям антикоррупционного законодательства, Черная может внести авто в декларацию до 31 января 2024 года.

"Я здесь, я не уезжала за границу и не прекращала свою работу. У меня есть сбережения, они накапливаются, потому что я их не трачу, кроме помощи на ВСУ и покрытия расходов на проживание. Должно быть какое-то личное удовольствие, считаю, я заслужила на это и имею право на этот автомобиль", — добавила Черная.

Кроме того, она добавила, что на работу на авто не ездит из-за нехватки парковочных мест.

"Некуда ставить вообще, она не пригодна", — сказала судья.

Чем еще владеет судья Черная

Вместе с тем, несмотря на авто в кредите, в декабре этого года Черная приобрела земельный участок и дом площадью 80 квадратных метров. Он расположен в Борисполе.

Эту покупку судья объяснила настоянием родителей, которые, якобы, должны переезжать в новоприобретенный дом.

Также известно, что Черная задекларировала это имущество и указала стоимость жилого дома — 1,2 миллиона гривен. Приусадебный участок, по ее данным, стоит 30 тысяч гривен.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в размере 4 млн грн залога с обязанностями к судье Киевского апелляционного суда Вячеславу Дзюбину . Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают его в получении взятки.