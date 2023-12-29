Суддя ВАКСу під час війни придбала BMW за понад $100 тисяч заради особистого задоволення - Валерія Чорна - що сказала про покупки

Валерія Чорна. Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Суддя Вищого антикорупційного суду Валерія Чорна у вересні 2022 року придбала нове елітне авто BMW Х6, маючи при цьому Hyundai Santa Fe 2012 року випуску. Вартість BMW може сягати 100 тисяч доларів. Ба більше, у грудні 2023-го вона стала власницею земельної ділянки та будинку у Борисполі під Києвом.

Це з'ясували журналісти "Слідства.Інфо" за допомогою інформації з головного сервісного центру МВС та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Як пояснила свої покупки Валерія Чорна

Журналісти вирішили поспілкуватися з суддею та з'ясувати, чому вона пішла на такі коштовні покупки під час війни. Чорна погодилася відповісти на питанння медійників у своєму офісі на Хрестовому провулку, де знаходиться Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Вона заявила, що автівку придбала у кредит, маючи при цьому достатньо заощаджень. За її словами, авто перебуває у заставі банку. Суддя показала документи про отримання кредитних коштів у розмірі 1 815 000 грн.

Також вона додала, що кредит покрив приблизно сорок вісім вартості авто. Тобто, майже половину.

Однак, навіть на час розслідування Чорна ще не задекларувала вартісну покупку. Щоправда, відповідно до вимог антикорупційного законодавства Чорна може внести авто у декларацію до 31 січня 2024 року.

"Я тут, я не виїжджала за кордон і не припиняла свою роботу. У мене є заощадження, вони накопичуються, тому що я їх не витрачаю, окрім допомоги на ЗСУ та покриття витрат на проживання. Має бути якесь особисте задоволення, вважаю, я заслужила на це і маю право на цю автівку", — додала Чорна.

Крім того, вона додала, що на роботу на авто не їздить через брак паркувальних місць.

"Немає куди ставити взагалі, вона не придатна", — сказала суддя.

Чим ще володіє суддя Чорна

Разом з тим, попри авто у кредиті, у грудні цього року Чорна придбала земельну ділянку та будинок площею 80 квадратних метрів. Він розташований у Борисполі.

Цю покупку суддя пояснила наполяганням батьків, які, нібито, мають переїжджати у новопридбану оселю.

Також відомо, що Чорна задекларувала це майно і вказала вартість житлового будинку — 1,2 мільйона гривень. Присадибна ділянка, за її даними, коштує 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 4 млн грн застави з обов'язками до судді Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбіна. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють його в одержанні хабаря.