Уволен судья Алексей Тандыр, сбивший нацгвардейца на блокпосте

Экс-судья Алексей Тандыр. Фото: Судебная власть Украины

Высший совет правосудия уволил Алексея Тандыра с поста судьи Макаровского районного суда Киевской области. Такое решение было принято из-за совершения существенного дисциплинарного проступка.

Об этом ВРП сообщила в Telegram во вторник, 6 августа.

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Причина увольнения Тандыра

Высший Совет правосудия (ВСП) уволил судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, обвиняемого в смертельном ДТП.

"6 августа 2024 года ВСП принял решение об увольнении судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", — говорится в сообщении.

Дело судьи Алексея Тандыра — что известно

Ночью 26 мая 2023 года Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте в Киеве.

В ДБР отметили, что после ДТП судья отказался проходить осмотр на состояние опьянения в больнице. Позже у него насильно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога. 18 августа Печерский суд оставил судью под стражей до 9 сентября. 10 июля в ДБР сообщили, что Тандыр управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

СМИ сообщали, что Тандыр, находясь в СИЗО, продолжает получать зарплату в Макаровском районном суде Киевской области. Сам судья отрицал это.

31 января стало известно, что дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приостановила рассмотрение дела судьи Тандыра. Такое решение член ВСП Виталий Салихов объяснил нехваткой времени. Он уточнил, что прокуратура некоторое время не предоставляла необходимые документы, а закон предоставляет членам Совета 30 дней на принятие заключения по делу.

20 февраля СМИ сообщали, что Тандыру начисляли надбавки к зарплате тогда, когда он находился в СИЗО.