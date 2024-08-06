Звільнено суддю Олексія Тандира, який збив нацгвардійця на блокпості

Екссуддя Олексій Тандир. Фото: Судова влада України

Вища рада правосуддя звільнила Олексія Тандира з поста судді Макарівського районного суду Київської області. Таке рішення прийняли через вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Про це ВРП повідомила у Telegram у вівторок, 6 серпня.

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Причина звільнення Тандира

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП.

"6 серпня 2024 року ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Макарівського районного суду Київської області Тандира Олексія Віталійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", — йдеться у дописі.

Справа судді Олексія Тандира — що відомо

Уночі 26 травня 2023 року Олексій Тандир на смерть збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту в Києві.

У ДБР зазначили, що після ДТП суддя відмовився проходити огляд на стан сп’яніння в лікарні. Пізніше в нього примусово взяли біологічні зразки.

27 травня Тандира відправили під варту без можливості внесення застави. 18 серпня Печерський суд залишив суддю під вартою до 9 вересня. 10 липня у ДБР повідомили, що Тандир керував авто в нетверезому стані.

ЗМІ повідомляли, що Тандир, перебуваючи в СІЗО, продовжує отримувати зарплату в Макарівському районному суді Київської області. Сам суддя заперечував це.

31 січня стало відомо, що дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя призупинила розгляд справи судді Тандира. Таке рішення член ВРП Віталій Саліхов пояснив браком часу. Він уточнив, що прокуратура деякий час не надавала необхідних документів, а закон надає членам Ради 30 днів на ухвалення висновку у справі.

20 лютого ЗМІ повідомляли, що Тандиру нараховували надбавки до зарплати тоді, коли він перебував у СІЗО.