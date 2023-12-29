Священник МП на Виннитчине не пустил в храм прихожан — в чем причина
В Винницкой области священник Московского патриархата Евгений Воробьев не пустил прихожан в Свято-Казанский храм в Ладыжине. Настоятель церкви использовал палки, газовые баллончики и прикрывался людьми, чтобы заблокировать доступ к храму прихожанам, перешедшим в Православную церковь Украины.
Об этом сообщил глава новосозданной громады Православной церкви Украины Михаил Бондаренко.
Священник не пустил в храм прихожан
Отмечается, что Воробьев использовал людей как живой щит и даже не стеснялся применять газовые баллончики, чтобы не впустить прихожан в храм после их перехода в ПЦУ.
Осенью этого года прихожане, которых было больше тысячи, провели собрание, на котором решили перейти в ПЦУ. Все документы о переходе оформили и избрали главой церковной общины участника АТО, ветерана, общественного деятеля Михаила Бондаренко.
В тот же месяц прихожане пришли в церковь, но не смогли попасть в нее. Священник Воробьев помешал им. Чтобы заблокировать вход, он использовал газовые баллончики, женщин с детьми и людей с палками.
"В отличие от них, мы вели себя максимально корректно. У нас были все документы. Они закрыли все входы в церковь. Правоохранители все это фиксировали. Мы не будем совершать никаких противозаконных действий, будем обращаться в суд", — подчеркнул Бондаренко.
Сын священника живет в России
Евгений Воробьев является настоятелем Свято-Казанского храма в Ладыжине. Стало известно, что его сын Дмитрий с весны 2022 года проходит обучение в России. Он учится в духовной академии.
Как пишет издание, руководство священника уже было разоблачено на поддержание и распространение пророссийских настроений в обществе. Речь идет о митрополите УПЦ МП Тульчинском и Ионафане Брацлавском. Последний уже заключен за оправдание российской агрессии.
Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении священнику УПЦ МП из Винницкой области. Он оправдывал российскую агрессию и распространял российские нарративы.
Ранее мы писали, что на Буковине священник УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего военного призвал отдать России Крым и Донбасс.
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