Священник МП на Вінниччині не пустив до храму прихожан — у чому причина

Свято-Казанський храм в Ладижині Вінницької області. Фото: Вінницька єпархія УПЦ

На Вінниччині священник Московського патріархату Євген Воробйов не пустив парафіян до Свято-Казанського храму в Ладижині. Настоятель церкви використовував палиці, газові балончики та прикривався людьми, щоб заблокувати доступ до храму прихожанам, що перейшли до Православної церкви України.

Про це повідомив голова новоствореної громади Православної церкви України Михайло Бондаренко.

Читайте також:

Священник не пустив до храму парафіян

Зазначається, що Воробйов використовував людей, як живий щит та навіть не соромився застосовувати газові балончики, щоб не впустити прихожан до храму після їх переходу до ПЦУ.

Восени цього року парафіяни, яких було більше тисячі, провели зібрання, на якому вирішили перейти до ПЦУ. Всі документи про перехід оформили та обрали головою церковної громади учасника АТО, ветерана, громадського діяча Михайла Бондаренка.

Того ж місяця, парафіяни прийшли до церкви, але не змогли потрапити до неї. Священник Воробйов став їм на заваді. Щоб заблокувати вхід він використав газові балончики, жінок з дітьми та людей з палицями.

"На відміну від них, ми вели себе максимально коректно. У нас були всі документи. Вони закрили всі входи до церкви. Правоохоронці все це фіксували. Ми не будемо вчиняти жодних протизаконних дій, будемо звертатися до суду", — підкреслив Бондаренко.

Син священника живе у Росії

Євгеній Воробйов є настоятелем Свято-Казанського храму у Ладижині. Стало відомо, що його син Дмитро, з весни 2022 року проходить навчання у Росії. Він навчається у духовній академії.

Як пише видання, керівництво священника вже було викрито на підтримування та поширенні проросійських настроїв у суспільстві. Йдеться про митрополита УПЦ МП Тульчинського та Іонафана Брацлавського. Останній вже ув'язнений за виправдання російської агресії.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру священнику УПЦ МП з Вінниччини. Він виправдував російську агресію та поширював російські наративи.

Раніше ми писали, що на Буковині священник УПЦ Московського патріархату на похороні загиблого військового закликав віддати Росії Крим та Донбас.