Отключение света в Украине — когда ждать новых ограничений

Энергетики ремонтируют поврежденные электросети. Фото: ДТЭК

Очередные ограничения электроэнергии и отключение света вернутся после начала отопительного сезона. Тогда потребление энергии вырастет как минимум на треть и света не будет до 12 часов в сутки.

Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире "Киев24".

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"После начала отопительного сезона ограничения вернутся, потому что там потребление вырастет по меньшей мере на треть и не будет возможности компенсировать этот рост путем каких-либо мер по возобновлению работы генерации или построения новых электроустановок", — сказал эксперт.

Он объяснил, что этого будет недостаточно, поэтому прогнозируется возврат отключений после понижения температуры до -5 °C и ниже. По его словам, отключение будет в объеме трех-четырех очередей, то есть до 12 часов в сутки.

"К сожалению, нет оснований говорить, что ситуация может существенно улучшиться, потому что все же прогнозируется недостаток существенной электроэнергии, где-то до 4-5 ГВт, и этот недостаток можно снизить, впрочем, темпы работ по присоединению к объединенной энергосистеме новых установок сейчас недостаточны, чтобы давать более оптимистичные прогнозы", — подытожил Рябцев.