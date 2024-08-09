Відключення світла в Україні — коли чекати нових обмежень

Енергетики ремонтують пошкоджені електромережі. Фото: ДТЕК

Чергові обмеження електроенергії та відключення світла повернуться після початку опалювального сезону. Тоді споживання енергії зросте щонайменше на третину і світла не буде до 12 годин на добу.

Про це повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі "Київ24".

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"Після початку опалювального сезону обмеження повернуться, тому що там споживання зросте щонайменше на третину і не буде можливості компенсувати це зростання шляхом якихось заходів з відновлення роботи генерації чи побудови нових електроустановок", — сказав експерт.

Він пояснив, що цього буде недостатньо, тому прогнозується повернення відключень після зниження температури до -5 °C і нижче. За його словами, вимкнення буде в обсязі трьох-чотирьох черг, тобто до 12 годин на добу.

"На жаль, немає підстав казати, що ситуація може суттєво покращитися, тому що все ж таки прогнозується нестача суттєвої електроенергії, десь до 4-5 ГВт, і цю нестачу можна зменшити, втім темпи робіт з приєднання до об'єднаної енергосистеми нових установок зараз недостатні, щоб давати більш оптимістичні прогнози", — підсумував Рябцев.