Самые красивые места Украины: ТОП 20 – это должен увидеть каждый

Ворохта. Фото: из открытых источников

Война внесла свои худшие коррективы на территорию страны, отобрав дом у сотен тысяч человек. А боевые действия превращают города и деревни в руины. И уже не будет бывшего Бахмута, Мариуполя или Кирилловки в Запорожье. Теперь те украинцы, которые никогда не путешествовали в Крым, сожалеют и мечтают увидеть Ялту и Севастополь. А привыкшие каждое лето объезжать побережье Азовского моря теперь только просматривают фото из прошлых отпусков.

Как бы это ни звучало, мы потеряли свои путешествия, потому что часто откладывали их на потом в мирной жизни. Пока ВСУ сдерживают врага в горячих точках, у гражданских есть шанс увидеть свою страну сегодня, пока завтра не изменило планы и территории. Куда стоит поехать — в материале Новини.LIVE.

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Летний сезон подходит к концу, и впереди золотая осень, а значит прохладная и дождливая погода. Однако это не отменяет туристических планов, ведь не только морем богата Украина.

Карпаты

Природные сокровища Украины настолько разнообразны, что ехать в Карпаты можно в любое время года. И спланировать путешествие следует в зависимости от пожеланий. Если хочется гулять по природе, тогда поднимайтесь в горы — на Говерлу, Петрос, Поп Иван, Мармаросы, Горганы.

Если хотите поселиться в одном месте и совместить прогулки, гастрономический туризм и спа-процедуры — покупайте билеты в Яремче, Колочаву, Ворохту, села Речку или Шепот.

Где отдохнуть в Карпатах? Фото: Новини.LIVE

А классикой Карпат уже давно считают Буковель, один из самых дорогих курортов, который предлагает вам все и сразу — горы, лыжи, бассейны, сауны, пятизвездочные отели или уютные старые хижины.

Замки

Чтобы увидеть всю страну за один отпуск, можно создавать интересные маршруты. Один из привлекательных вариантов — объехать все замки. Так вы увидите не только достопримечательности, но и сразу побываете во многих городах, почувствовав ритм жизни.

Чтобы побывать во всех замках и крепостях, вам точно не хватит одного уик-энда или недели, поэтому стоит выбрать для себя самые интересные. Новини.LIVE предлагает один из вариантов маршрута.

День 1. Острог. Острожский замок.

2 день Луцк. Замок Любарта.

День 3. Дубно. Дубенский замок.

День 4. Вишневец. Вишневецкий дворец.

День 5. Збараж. Збаражский замок.

День 6. Золочев. Золочевский замок.

День 7. Подгорцы. Подгорецкий дворец.

День 8. Олеско. Олеский замок.

День 9. Желква. Жолковский замок.

День 10. Мукачево. Замок Паланок.

Путешествие по замкам Украины. Фото: Новини.LIVE

Пещеры

Для любителей мистики, прохлады и истории интересным вариантом будут пещеры. Трехэтажная пещера Атлантида, которую считают одной из лучших в Европе, расположена в Хмельницкой области. Там придется много ходить, ползать и делить пространство с летучими мышами.

В Тернопольской области расположена Оптимистическая пещера. Там есть подземный арт-музей и минералогический музей. Однако следует знать, что для посещения нужно одевать снаряжение и записываться предварительно. Также в этой области имеется Хрустальная пещера, стены которой покрыты кристаллами темно-коричневого гипса.

На Подолье есть пещера с подводными озерами, отсюда и название Озерная. На глубине 18 метров открывается 130-километровый лабиринт голубых озер.

А вот в Черновицкой области вас удивит пещера Золушки, которая частично расположена и на территории Молдовы. Под землей — огромные галереи, озера и фигуры из кристаллов.