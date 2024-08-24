Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Такого в світі ніде нема — ТОП-20 місць України, про які знають не всі arrow

Такого в світі ніде нема — ТОП-20 місць України, про які знають не всі

24 серпня 2024 05:34
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Найгарніші місця України: ТОП 20 - це має побачити кожен
Ворохта. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Війна внесла свої найгірші корективи на територію країни, відібравши дім у сотень тисяч людей. А бойові дії перетворюють міста та села на руїни. І вже не буде колишнього Бахмута, Маріуполя чи Кирилівки на Запоріжжі. Тепер ті українці, які ніколи не подорожували в Крим, шкодують і мріють побачити Ялту та Севастополь. А ті, хто звик щоліта об’їжджати прибережжя Азовського моря, тепер лише переглядають фото з минулих відпусток. 

Як би це не звучало — ми втратили свої подорожі, бо часто відкладали їх на потім у мирному житті. Тож доки ЗСУ стримують ворога в гарячих точках, у цивільних є шанс побачити свою країну сьогодні, доки завтра не змінило плани та території. Куди варто поїхати — в матеріалі Новини.LIVE. 

Читайте також:

Літній сезон добігає кінця, і попереду золота осінь, а отже — прохолодна і дощова погода. Однак це не скасовує туристичних планів, адже не лише морем єдиним багата Україна. 

Карпати

Природний скарб України настільки різноманітний, що їхати в Карпати можна в будь-яку пору року. І спланувати подорож варто залежно від побажань. Якщо хочеться гуляти природою, тоді підіймайтеся в гори — на Говерлу, Петрос, Піп Іван, Мармароси, Горгани. 

Якщо хочете оселитися в одному місці і поєднати прогулянки, гастрономічний туризм та спа-процедури — купуйте квитки в Яремче, Колочаву, Ворохту, села Річку або Шепіт. 

Відпочинок в Карпатах
Де відпочити в Карпатах. Фото: Новини.LIVE

А класикою Карпат вже давно вважають Буковель, один із найдорожчих курортів, який пропонує вам все і одразу — гори, лижі, басейни, сауни, п’ятизіркові готелі або затишні старі колиби. 

Замки 

Щоб побачити всю країну за одну відпустку, можна створювати цікаві маршрути. Один із привабливих варіантів — об'їхати всі замки. Так ви побачите не лише історичні пам'ятки, а й одразу побуваєте в багатьох містах, відчувши ритм життя. 

Щоб побувати у всіх замках та фортецях, вам точно не вистачить одного вікенду чи тижня, тому варто обрати для себе найцікавіші. Новини.LIVE пропонує один із варіантів маршруту. 

День 1. Острог. Острозький замок. 

День 2. Луцьк. Замок Любарта. 

День 3. Дубно. Дубенський замок. 

День 4. Вишнівець. Вишнівецький палац. 

День 5. Збараж. Збаразький замок. 

День 6. Золочів. Золочівський замок. 

День 7. Підгірці. Підгорецький палац. 

День 8. Олесько. Олеський замок. 

День 9. Жовква. Жовківський замок. 

День 10. Мукачево. Замок Паланок. 

Замки України
Подорож по замках України. Фото: Новини.LIVE

Печери 

Для любителів містики, прохолоди та історії цікавим варіантом будуть печери. Триповерхова печера Атлантида, яку вважають однією з найкращих в Європі, розташована на Хмельниччині. Там доведеться багато ходити, повзати і ділити простір з кажанами. 

На Тернопільщині розташована Оптимістична печера. Там є підземний арт-музей та мінералогічний музей. Однак варто знати, що для відвідування треба одягати спорядження і записуватися попередньо. Також в цій області є Кришталева печера, стіни якої вкриті кристалами темно-коричневого гіпсу.

На Поділлі є печера з підводними озерами, звідси і назва — Озерна. На глибині 18 метрів відкривається 130-кілометровий лабіринт блакитних озер. 

А от у Чернівецькій області вас здивує печера Попелюшки, яка частково розташована і на території Молдови. Під землею величезні галереї, озера та фігури з кристалів. 

Печери України
Печерри України. Фото: Новини.LIVE

Також важливі новини дня по темі:

 

відпочинок подорож відпустка Україна День Незалежності 2024

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:34 Такого в світі ніде нема — ТОП-20 місць України, про які знають не всі

05:04 Покровськ ворогу не по зубах, але евакуюватись треба — політолог назвав причину

04:41 Хто був першим президентом та скільки областей в Україні — опитування до Дня Незалежності

04:38 Захоплення колонії у РФ може мати"український слід" — роспропаганда вже готує темники

04:13 Роблять ремонт та сплачують оренду — в "Азові" розповіли, як вони живуть у прифронтових містах

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

03:23 У Харкові увімкнули "зоряне небо" — це сталось вперше після широкомасштабного вторгнення РФ

02:55 Евакуаційний потяг з Покровська став рекордним – люди залишали домівки, але не своїх тваринок

Новина з відео

02:30 Коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку — закон

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

02:24 Кривбас близький до втрати свого найкращого футболіста

05:34 Такого в світі ніде нема — ТОП-20 місць України, про які знають не всі

05:04 Покровськ ворогу не по зубах, але евакуюватись треба — політолог назвав причину

04:41 Хто був першим президентом та скільки областей в Україні — опитування до Дня Незалежності

04:38 Захоплення колонії у РФ може мати"український слід" — роспропаганда вже готує темники

04:13 Роблять ремонт та сплачують оренду — в "Азові" розповіли, як вони живуть у прифронтових містах

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

03:23 У Харкові увімкнули "зоряне небо" — це сталось вперше після широкомасштабного вторгнення РФ

02:55 Евакуаційний потяг з Покровська став рекордним – люди залишали домівки, але не своїх тваринок

Новина з відео

02:30 Коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку — закон

02:24 Кривбас близький до втрати свого найкращого футболіста

02:08 Кеннеді-молодший не вірить у перемогу на виборах, але залишається в бюлетенях — як таке можливо

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті