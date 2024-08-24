Найгарніші місця України: ТОП 20 - це має побачити кожен

Ворохта. Фото: з відкритих джерел

Війна внесла свої найгірші корективи на територію країни, відібравши дім у сотень тисяч людей. А бойові дії перетворюють міста та села на руїни. І вже не буде колишнього Бахмута, Маріуполя чи Кирилівки на Запоріжжі. Тепер ті українці, які ніколи не подорожували в Крим, шкодують і мріють побачити Ялту та Севастополь. А ті, хто звик щоліта об’їжджати прибережжя Азовського моря, тепер лише переглядають фото з минулих відпусток.

Як би це не звучало — ми втратили свої подорожі, бо часто відкладали їх на потім у мирному житті. Тож доки ЗСУ стримують ворога в гарячих точках, у цивільних є шанс побачити свою країну сьогодні, доки завтра не змінило плани та території. Куди варто поїхати — в матеріалі Новини.LIVE.

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Літній сезон добігає кінця, і попереду золота осінь, а отже — прохолодна і дощова погода. Однак це не скасовує туристичних планів, адже не лише морем єдиним багата Україна.

Карпати

Природний скарб України настільки різноманітний, що їхати в Карпати можна в будь-яку пору року. І спланувати подорож варто залежно від побажань. Якщо хочеться гуляти природою, тоді підіймайтеся в гори — на Говерлу, Петрос, Піп Іван, Мармароси, Горгани.

Якщо хочете оселитися в одному місці і поєднати прогулянки, гастрономічний туризм та спа-процедури — купуйте квитки в Яремче, Колочаву, Ворохту, села Річку або Шепіт.

Де відпочити в Карпатах. Фото: Новини.LIVE

А класикою Карпат вже давно вважають Буковель, один із найдорожчих курортів, який пропонує вам все і одразу — гори, лижі, басейни, сауни, п’ятизіркові готелі або затишні старі колиби.

Замки

Щоб побачити всю країну за одну відпустку, можна створювати цікаві маршрути. Один із привабливих варіантів — об'їхати всі замки. Так ви побачите не лише історичні пам'ятки, а й одразу побуваєте в багатьох містах, відчувши ритм життя.

Щоб побувати у всіх замках та фортецях, вам точно не вистачить одного вікенду чи тижня, тому варто обрати для себе найцікавіші. Новини.LIVE пропонує один із варіантів маршруту.

День 1. Острог. Острозький замок.

День 2. Луцьк. Замок Любарта.

День 3. Дубно. Дубенський замок.

День 4. Вишнівець. Вишнівецький палац.

День 5. Збараж. Збаразький замок.

День 6. Золочів. Золочівський замок.

День 7. Підгірці. Підгорецький палац.

День 8. Олесько. Олеський замок.

День 9. Жовква. Жовківський замок.

День 10. Мукачево. Замок Паланок.

Подорож по замках України. Фото: Новини.LIVE

Печери

Для любителів містики, прохолоди та історії цікавим варіантом будуть печери. Триповерхова печера Атлантида, яку вважають однією з найкращих в Європі, розташована на Хмельниччині. Там доведеться багато ходити, повзати і ділити простір з кажанами.

На Тернопільщині розташована Оптимістична печера. Там є підземний арт-музей та мінералогічний музей. Однак варто знати, що для відвідування треба одягати спорядження і записуватися попередньо. Також в цій області є Кришталева печера, стіни якої вкриті кристалами темно-коричневого гіпсу.

На Поділлі є печера з підводними озерами, звідси і назва — Озерна. На глибині 18 метрів відкривається 130-кілометровий лабіринт блакитних озер.

А от у Чернівецькій області вас здивує печера Попелюшки, яка частково розташована і на території Молдови. Під землею величезні галереї, озера та фігури з кристалів.