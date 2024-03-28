Теракт в ТРЦ Крокус и вражеское ИПСО — Буданов рассказал, с какими вызовами сталкивается ГУР

Кирилл Буданов на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum 2024. Фото: ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов принял участие в Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum 2024. Ежегодное мероприятие организовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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О чем говорил Буданов

"Есть несколько стратегических операций именно информационно-психологического, пропагандистского характера, которые ведет РФ. Одна из них называется "Перун". Она сочетается с большой операцией, которую они назвали Майдан-3", — рассказал Буданов.

Глава разведки отметил, что, к сожалению, российское ИПСО в целом действует среди украинцев.

Также Буданов прокомментировал теракт, произошедший в ТРЦ "Крокус" в Москве и нелепый заявления россиян о якобы причастности Украины к этим событиям.

"Три раза россияне меняли версии. Кроме того добавились, скажем так, выводы из Беларуси, которые немного разрушают последнее заявление Кремля. Хотя надо, по правде говоря, вспомнить, что официальное заявление, которое сделал якобы Путин, оно звучит, что это были якобы исламисты , но там какой-то все же "след" есть", — рассказал Буданов.

Кроме того, глава ГУР прокомментировал слухи о запрещении социальной сети Telegram.



"Telegram ― все его читают. Он во многом несет разрушительный эффект здесь внутри, но благодаря ему можно также что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее как-то работает", — отметил Буданов.

Как работает украинская разведка

Буданов заверил, что украинская разведка никогда не подает правду вымышленный факт. По его мнению, такой подход работает, потому что Россия забрасывает множество фейков, и на фоне того, что идет правдивая информация от ГУР, действия врага в некоторой степени оказывают меньший эффект.

"Мы никогда не делаем из белого черное и из черного белое. Это то, на чем мы стоим. То есть мы не подменяем реальность, как это делает РФ", ― сказал Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов здоровается с Яремой Духом. Фото: ГУР

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Ярема Дух общается с Будановым. Фото: ГУР

Ранее мы рассказывали, что глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников намекнул на подготовку покушения на главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По его словам, он является "законной целью".

Напомним, на главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова было совершено более десяти серьезных попыток покушений с начала вторжения России. В результате погибли украинские офицеры.