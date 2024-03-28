Теракт в ТРЦ Крокус та вороже ІПСО — Буданов розповів, з якими викликами зіштовхується ГУР
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов взяв участь у Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікації Kyiv Stratcom Forum 2024. Щорічний захід організував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
Про що говорив Буданов
"Є кілька стратегічних операцій саме інформаційно-психологічного, пропагандистського характеру, які веде РФ. Одна з них називається "Перун". Вона поєднується з великою операцією, яку вони назвали "Майдан-3"", — розповів Буданов.
Очільник розвідки зазначив, що, на жаль, російське ІПСО в цілому діє серед українців.
Також Буданов прокоментував теракт, що стався у ТРЦ "Крокус" у Москві і безглуздів заяви росіян про нібито причетність України до цих подій.
"Три рази росіяни міняли версії. Крім того додалися, скажімо так, висновки з Білорусі, які трошки руйнують останню заяву Кремля. Хоча треба, правду кажучи, згадати, що офіційну заяву, яку зробив нібито Путін, вона звучить, що це були нібито ісламісти, але отам якийсь все ж таки "слід" є", — розповів Буданов.
Крім того, глава ГУР прокоментував чутки про заборону соціальної мережі Telegram.
"Telegram ― всі його читають. Він багато в чому несе руйнівний ефект тут всередині, але завдяки йому можна так само щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює", — зазначив Буданов.
Як працює українська розвідка
Буданов запевнив, що українська розвідка ніколи не подає за правду вигаданий факт. На його думку, такий підхід працює, тому що Росія закидає безліч фейків, і на фоні того, що йде правдива інформація від ГУР, дії ворога деякою мірою має менший ефект.
"Ми ніколи не робимо з білого чорне, і з чорного біле. Це те, на чому ми стоїмо. Тобто ми не підміняємо реальність, як це робить РФ", ― сказав Кирило Буданов.
Раніше ми розповідали, що глава Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков натякнув на підготовку замаху на очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. За його словами, він є "законною ціллю".
Нагадаємо, на очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова було здійснено понад десять серйозних спроб замахів від початку вторгнення Росії. Внаслідок них загинули українські офіцери.
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