Теракт в ТРЦ Крокус та вороже ІПСО — Буданов розповів, з якими викликами зіштовхується ГУР

Кирило Буданов на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікації Kyiv Stratcom Forum 2024. Фото: ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов взяв участь у Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікації Kyiv Stratcom Forum 2024. Щорічний захід організував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Про що говорив Буданов

"Є кілька стратегічних операцій саме інформаційно-психологічного, пропагандистського характеру, які веде РФ. Одна з них називається "Перун". Вона поєднується з великою операцією, яку вони назвали "Майдан-3"", — розповів Буданов.

Очільник розвідки зазначив, що, на жаль, російське ІПСО в цілому діє серед українців.

Також Буданов прокоментував теракт, що стався у ТРЦ "Крокус" у Москві і безглуздів заяви росіян про нібито причетність України до цих подій.

"Три рази росіяни міняли версії. Крім того додалися, скажімо так, висновки з Білорусі, які трошки руйнують останню заяву Кремля. Хоча треба, правду кажучи, згадати, що офіційну заяву, яку зробив нібито Путін, вона звучить, що це були нібито ісламісти, але отам якийсь все ж таки "слід" є", — розповів Буданов.

Крім того, глава ГУР прокоментував чутки про заборону соціальної мережі Telegram.



"Telegram ― всі його читають. Він багато в чому несе руйнівний ефект тут всередині, але завдяки йому можна так само щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює", — зазначив Буданов.

Як працює українська розвідка

Буданов запевнив, що українська розвідка ніколи не подає за правду вигаданий факт. На його думку, такий підхід працює, тому що Росія закидає безліч фейків, і на фоні того, що йде правдива інформація від ГУР, дії ворога деякою мірою має менший ефект.

"Ми ніколи не робимо з білого чорне, і з чорного біле. Це те, на чому ми стоїмо. Тобто ми не підміняємо реальність, як це робить РФ", ― сказав Кирило Буданов.

Кирило Буданов вітається з Яремою Духом. Фото: ГУР

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Ярема Дух спілкується з Будановим. Фото: ГУР

Раніше ми розповідали, що глава Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков натякнув на підготовку замаху на очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. За його словами, він є "законною ціллю".

Нагадаємо, на очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова було здійснено понад десять серйозних спроб замахів від початку вторгнення Росії. Внаслідок них загинули українські офіцери.