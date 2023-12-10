Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Терроризируют местных жителей — оккупанты продолжают мародерство на оккупированных территориях arrow

Терроризируют местных жителей — оккупанты продолжают мародерство на оккупированных территориях

10 декабря 2023 05:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Терроризируют местных жителей — оккупанты продолжают мародерство на оккупированных территориях
Армия РФ на оккупированных территориях. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российские оккупанты продолжают репрессии на временно оккупированных территориях. В этот раз под атаку врага попала Херсонщина.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Россияне терроризируют население на оккупированных территориях

Оккупанты в Херсонской области оцепили одно из сел и начали проводить в нем дома.

"Командированные полицейские из следственного комитета России провели рейд в Геническом районе в поисках подполья. Во время рейда оккупанты перекрывали село, обыскивали дома и пытались обнаружить информаторов Сил Обороны Украины ", — говорится в сообщении.

В частности, россияне обращали внимание на тех, кто отказался получать паспорт России.

Добавим, в ночь на 10 сентября оккупационные войска атаковали Херсон. Под обстрел попала центральная часть города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Актуальное по теме