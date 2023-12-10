Терроризируют местных жителей — оккупанты продолжают мародерство на оккупированных территориях

Армия РФ на оккупированных территориях. Фото: российские СМИ

Российские оккупанты продолжают репрессии на временно оккупированных территориях. В этот раз под атаку врага попала Херсонщина.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Оккупанты в Херсонской области оцепили одно из сел и начали проводить в нем дома.

"Командированные полицейские из следственного комитета России провели рейд в Геническом районе в поисках подполья. Во время рейда оккупанты перекрывали село, обыскивали дома и пытались обнаружить информаторов Сил Обороны Украины ", — говорится в сообщении.

В частности, россияне обращали внимание на тех, кто отказался получать паспорт России.

Добавим, в ночь на 10 сентября оккупационные войска атаковали Херсон. Под обстрел попала центральная часть города.