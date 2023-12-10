Терроризируют местных жителей — оккупанты продолжают мародерство на оккупированных территориях
Российские оккупанты продолжают репрессии на временно оккупированных территориях. В этот раз под атаку врага попала Херсонщина.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Россияне терроризируют население на оккупированных территориях
Оккупанты в Херсонской области оцепили одно из сел и начали проводить в нем дома.
"Командированные полицейские из следственного комитета России провели рейд в Геническом районе в поисках подполья. Во время рейда оккупанты перекрывали село, обыскивали дома и пытались обнаружить информаторов Сил Обороны Украины ", — говорится в сообщении.
В частности, россияне обращали внимание на тех, кто отказался получать паспорт России.
Добавим, в ночь на 10 сентября оккупационные войска атаковали Херсон. Под обстрел попала центральная часть города.
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