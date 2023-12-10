Тероризують місцевих жителів — окупанти продовжують мародерство на окупованих територіях

Армія РФ на окупованих територіях. Фото: російські ЗМІ

Російські окупанти продовжують репресії на тимчасово окупованих територіях. Цього разу під атаку ворога потрапила Херсонщина.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Окупанти в Херсонській області оточили одне із сіл та почали проводити в ньому будинки.

"Відряджені поліцаї зі слідчого комітету Росії провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля. Під час рейду окупанти перекривали село, обшукували будинки та намагались виявити інформаторів Сил Оборони України", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, росіяни звертали увагу на тих, хто не відмовився отримувати паспорт Росії.

Додамо, у ніч проти 10 вересня окупаційні війська атакували Херсон. Під обстріл потрапила центральна частина міста.