Тероризують місцевих жителів — окупанти продовжують мародерство на окупованих територіях
Російські окупанти продовжують репресії на тимчасово окупованих територіях. Цього разу під атаку ворога потрапила Херсонщина.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни тероризують населення на окупованих територіях
Окупанти в Херсонській області оточили одне із сіл та почали проводити в ньому будинки.
"Відряджені поліцаї зі слідчого комітету Росії провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля. Під час рейду окупанти перекривали село, обшукували будинки та намагались виявити інформаторів Сил Оборони України", — йдеться в повідомленні.
Зокрема, росіяни звертали увагу на тих, хто не відмовився отримувати паспорт Росії.
Додамо, у ніч проти 10 вересня окупаційні війська атакували Херсон. Під обстріл потрапила центральна частина міста.
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