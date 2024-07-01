Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Тищенко около года осуществлял проверки от несуществующей комиссии, — ЧЕСТНО arrow

Тищенко около года осуществлял проверки от несуществующей комиссии, — ЧЕСТНО

1 июля 2024 18:55
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Николай Тищенко осуществлял проверки из-за несуществующей специальной комиссии "Нацресурс"
Николай Тищенко. Фото: РБК-Украина
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Народный депутат Николай Тищенко почти год ходил с проверками от несуществующей временной следственной комиссии. Он сообщал о проверках различных учреждений в рамках работы этой комиссии по вырубке лесов даже тогда, когда она прекратила свою деятельность.

Об этом говорится в материале ЧЕСТНО.

Читайте также:

Незаконные проверки нардепа Тищенко

Сообщается, что в октябре 2022 года Тищенко инициировал создание временной следственной комиссии "Нацресурс". Согласно документам, она должна расследовать возможные факты неэффективной деятельности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции.

В рамках работы этой ВСК Тищенко отчитывался, как проводит выездные заседания, проверяет лесхозы и расследует незаконную вырубку лесов. Кроме того, он изготовил специальную униформу для своей ВСК, подобную той, которую носят силовики.

С начала мая 2023 года Верховная Рада не утвердила промежуточный отчет лесной комиссии, поэтому она прекратила свою деятельность. Несмотря на это, Тищенко продолжал ездить с проверками в разные учреждения, прикрываясь ВСК, о чем активно информировал в своих соцсетях.

Дело нардепа Тищенко

Напомним, генеральный прокурор Украины объявил подозрение Тищенко за происходящее в Днепре, когда бывшего бойца спецподразделения Kraken незаконно лишили свободы по указанию депутата. Следствие установило, что потерпевшего содержали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Суд отправил Тищенко под круглосуточный домашний арест. Как сообщали СМИ, депутата заметили в одной из самых дорогих гостиниц Киева, где он спокойно ужинал в компании двух мужчин.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что даже если Тищенко отправят в СИЗО, он все равно останется депутатом Верховной Рады. Он добавил, что и раньше в Украине были подобные случаи.

Николай Тищенко суд Украина нардепы лес вырубка леса расследование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно