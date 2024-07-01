Николай Тищенко осуществлял проверки из-за несуществующей специальной комиссии "Нацресурс"

Николай Тищенко. Фото: РБК-Украина

Народный депутат Николай Тищенко почти год ходил с проверками от несуществующей временной следственной комиссии. Он сообщал о проверках различных учреждений в рамках работы этой комиссии по вырубке лесов даже тогда, когда она прекратила свою деятельность.

Об этом говорится в материале ЧЕСТНО.

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Незаконные проверки нардепа Тищенко

Сообщается, что в октябре 2022 года Тищенко инициировал создание временной следственной комиссии "Нацресурс". Согласно документам, она должна расследовать возможные факты неэффективной деятельности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции.

В рамках работы этой ВСК Тищенко отчитывался, как проводит выездные заседания, проверяет лесхозы и расследует незаконную вырубку лесов. Кроме того, он изготовил специальную униформу для своей ВСК, подобную той, которую носят силовики.

С начала мая 2023 года Верховная Рада не утвердила промежуточный отчет лесной комиссии, поэтому она прекратила свою деятельность. Несмотря на это, Тищенко продолжал ездить с проверками в разные учреждения, прикрываясь ВСК, о чем активно информировал в своих соцсетях.

Дело нардепа Тищенко

Напомним, генеральный прокурор Украины объявил подозрение Тищенко за происходящее в Днепре, когда бывшего бойца спецподразделения Kraken незаконно лишили свободы по указанию депутата. Следствие установило, что потерпевшего содержали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Суд отправил Тищенко под круглосуточный домашний арест. Как сообщали СМИ, депутата заметили в одной из самых дорогих гостиниц Киева, где он спокойно ужинал в компании двух мужчин.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что даже если Тищенко отправят в СИЗО, он все равно останется депутатом Верховной Рады. Он добавил, что и раньше в Украине были подобные случаи.