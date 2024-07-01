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Тищенко близько року здійснював перевірки від комісії, якої не існувало — ЧЕСНО

1 липня 2024 18:55
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Микола Тищенко здійснював перевірки через неіснуючу спеціальну комісію "Нацресурс"
Микола Тищенко. Фото: РБК-Україна
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Народний депутат Микола Тищенко майже рік ходив із перевірками від тимчасової слідчої комісії, якої не існувало. Він повідомляв про перевірки різних установ в рамках роботи цієї комісії щодо вирубки лісів навіть тоді, коли вона припинила свою діяльність.

Про це йдеться у матеріалі ЧЕСНО.

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Незаконні перевірки нардепа Тищенка 

Повідомляється, що у жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії "Нацресурс". Згідно з документами, вона мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції. 

В рамках роботи цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Окрім того, він виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, що носять силовики. 

Від початку травня 2023 року Верховна Рада не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність. Не зважаючи на це, Тищенко продовжував їздити з перевірками до різних установ, прикриваючись ТСК, про що активно інформував у своїх соцмережах.

Справа нардепа Тищенка 

Нагадаємо, генеральний прокурор України оголосив підозру Тищенку за події у Дніпрі, коли колишнього бійця спецпідрозділу Kraken незаконно позбавили волі за вказівкою депутата. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Суд відправив Тищенка під цілодобовий домашній арешт. Як повідомляли ЗМІ, депутата помітили в одному з найдорожчих готелів Києва, де він спокійно вечеряв у компанії двох чоловіків. 

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що навіть якщо Тищенка відправлять до СІЗО, він все одно залишиться депутатом Верховної Ради. Він додав, що й раніше в Україні були подібні випадки.

Микола Тищенко суд Україна нардепи ліс вирубка лісу розслідування

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