Война в Украине — сколько музейных предметов эвакуировано

Музейные экспонаты. Фото: КГГА

В Министерстве культуры и информационной политики Украины рассказали, что в результате войны было эвакуировано 453 тысяч 541 музейный экспонат из украинских музеев. Еще более 35 тысяч экспонатов находятся в розыске.

Об этом сообщила заместитель министра культуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анастасия Бондарь, сообщает Interfax в четверг, 4 июля.

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По словам Бондаря, еще около 35 тыс. экспонатов официально находятся в розыске.

"На сегодняшний день 453 541 музейных предметов у нас эвакуированы", — рассказала на международной конференции в Киеве, посвященной защите культурного наследия и противодействию культурному стиранию во время вооруженных конфликтов.

Всего в Украине на 2014 год было 12 миллионов экспонатов принадлежащих к государственной части музейного фонда, из которых 1,7 миллиона находятся на временно оккупированной территории. Она также отметила, что под оккупацией находятся 90 музеев и музейных хранилищ.

"У нас почти 35 тыс. музейных объектов уже считается официально в розыске. Но нужно понимать, что следственные действия и доказательная база забирают определенное время, поэтому эти цифры будут догонять дальше в количестве", — добавила замминистра.

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