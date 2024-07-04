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Тысячи музейных экспонатов эвакуированы или исчезли из-за войны — Минкульт назвал цифру

4 июля 2024 17:59
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Бригадир София
редактор
Война в Украине — сколько музейных предметов эвакуировано
Музейные экспонаты. Фото: КГГА
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Министерстве культуры и информационной политики Украины рассказали, что в результате войны было эвакуировано 453 тысяч 541 музейный экспонат из украинских музеев. Еще более 35 тысяч экспонатов находятся в розыске.

Об этом сообщила заместитель министра культуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анастасия Бондарь, сообщает Interfax в четверг, 4 июля.

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По словам Бондаря, еще около 35 тыс. экспонатов официально находятся в розыске.

"На сегодняшний день 453 541 музейных предметов у нас эвакуированы", — рассказала на международной конференции в Киеве, посвященной защите культурного наследия и противодействию культурному стиранию во время вооруженных конфликтов.

Всего в Украине на 2014 год было 12 миллионов экспонатов принадлежащих к государственной части музейного фонда, из которых 1,7 миллиона находятся на временно оккупированной территории. Она также отметила, что под оккупацией находятся 90 музеев и музейных хранилищ.

"У нас почти 35 тыс. музейных объектов уже считается официально в розыске. Но нужно понимать, что следственные действия и доказательная база забирают определенное время, поэтому эти цифры будут догонять дальше в количестве", — добавила замминистра.

Ранее мы писали, что во Львове в воскресенье, 30 июня, представили результаты всеукраинского архитектурного конкурса на проект восстановления музея генерала Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Напомним, что 1 января 2024 года в здание попал российский дрон.

Напомним, украинский телеведущий, актер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула показал украинцам, как россияне уничтожили Херсонес Таврический в аннексированном Севастополе. Общественный деятель также поделился своей заветной мечтой.

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