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Тисячі музейних експонатів евакуйовані або зникли через війну — Мінкульту назвав цифру

4 липня 2024 17:59
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Бригадир Софія
редактор
Війна в Україні — скільки музейних предметів евакуйовано
Музейні експонати. Фото: КМДА
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли, що внаслідок війни було евакуйовано 453 тисяч 541 музейний експонат із українських музеїв. Ще понад 35 тисяч експонатів перебуває в розшуку.

Про це повідомила заступниця міністра культури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Анастасія Бондар повідомляє Interfax у четвер, 4 липня.

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За словами Бондар, ще близько 35 тис. експонатів офіційно знаходяться в розшуку 

"На сьогодні 453 541 музейних предметів у нас евакуйовано", — розповіла на міжнародній конференції у Києві, присвяченій захисту культурної спадщини та протидії культурному стиранню під час збройних конфліктів.

Загалом в Україні на 2014 рік було 12 мільйонів експонатів музейного фонду, що належали до державної частини, з яких 1,7 мільйона знаходяться на тимчасово окупованій території. Вона також зазначила, що під окупацією знаходяться 90 музеїв і музейних сховищ.

"У нас наразі майже 35 тис. музейних об'єктів уже вважається офіційно в розшуку. Але потрібно розуміти, що слідчі дії і доказова база забирають певний час, тому ці цифри будуть наздоганяти далі в кількості", — додала заступниця міністра.

Раніше ми писали, що у Львові у неділю, 30 червня, презентували результати всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт відновлення музею генерала Української повстанської армії Романа Шухевича. Нагадаємо, що 1 січня 2024 року у будівлю влучив російський дрон.

Нагадаємо, український телеведучий, актор і засновник благодійного фонду Сергій Притула показав українцям, як росіяни знищили Херсонес Таврійський у анексованому Севастополі. Громадський діяч також поділився своєю заповітною мрією.

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