Разговор Зеленского и Трампа — стало известно, что обсудили

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Также он пообещал содействовать окончанию войны в Украине.

Некоторыми деталями разговора Трамп поделился в соцсети Truth в субботу, 20 июля.

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По словам Трампа, украинский президент поздравил его с успешным проведением Национального съезда Республиканской партии и кандидатством на президентские выборы США.

"Зеленский осудил недавнюю попытку убийства, произошедшую 13 июля, и подчеркнул, что американский народ демонстрирует единство в эти сложные времена", — говорится в сообщении.

Трамп также поблагодарил Зеленского за поддержку и заверил, что "как будущий президент США" будет стремиться установить мир во всем мире и завершить войну, которая принесла столько страданий и потерь.

Он подчеркнул, что обе стороны войны должны объединиться, чтобы достичь соглашения, которое остановит насилие и откроет путь к процветанию.

Пост Дональда Трампа в соцсети Truth

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на субботу, 20 июля, провел телефонный разговор с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Он отметил, что стороны договорились обсудить залог мира во время личной встречи.

Как известно, Трамп популярен скандальными заявлениями по поводу окончания войны в Украине: то он уверяет, что прекратит конфликт за один день, то заявляет, что при его президентстве война бы не началась. Недавно кандидат в президенты США придумал очередной мирный план.

В свою очередь Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, чтобы выслушать его план об окончании войны.

Добавим, что Трамп также неоднократно критиковал предоставление американской военной помощи Украине. Недавно на предвыборном мероприятии он пообещал в случае победы сразу "решить" вопрос.