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Трамп розкрив деталі розмови із Зеленським

20 липня 2024 13:52
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Розмова Зеленського і Трампа — стало відомо, що обговорили
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: AP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів про телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Також він пообіцяв сприяти закінченню війни в Україні.

Деякими деталями розмови Трамп поділився у соцмережі Truth у суботу, 20 липня.

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За словами Трампа, український президент привітав його з успішним проведенням Національного з’їзду Республіканської партії та кандидатством на президентські вибори США.

"Зеленський засудив нещодавню спробу вбивства, яка сталася 13 липня, та підкреслив, що американський народ демонструє єдність у ці складні часи", — йдеться у повідомленні.

Трамп також висловив подяку Зеленському за підтримку і запевнив, що "як майбутній президент США" прагнутиме встановити мир у світі та завершити війну, яка принесла стільки страждань і втрат.

Він наголосив, що обидві сторони війни мають об'єднатися, щоб досягти угоди, яка зупинить насильство та відкриє шлях до процвітання.

Розмова Зеленського і Трампа
Пост Дональда Трампа у соцмережі Truth

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти суботи, 20 липня, провів телефонну розмову з кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Він зазначив, що сторони домовилися обговорити запоруки миру під час особистої зустрічі.

Як відомо, Трамп популярний скандальними заявами щодо закінчення війни в Україні: то він запевняє, що припинить конфлікт за один день, то заявляє, що за його президентства війна б не почалася. Так було й нещодавно, коли кандидат у президенти США вигадав черговий мирний план.

Своєю чергою Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом, щоб вислухати його план закінчення війни.

Додамо, що Трамп також неодноразово критикував надання американської військової допомоги Україні. Нещодавно на передвиборчому заході він пообіцяв у разі перемоги одразу "розв'язати" питання.  

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