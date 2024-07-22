Американские оборонные компании имеют препятствия по инвестициям в Украину — эксперт

Работник американского оружейного завода. Фото: Reuters

Исследовательница из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Екатерина Бондарь назвала три главных препятствия, которые мешают американским оборонным компаниям инвестировать в Украину. Одним из них является коррупция.

Об этом пишет Голос Америки.

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Бондарь отметила, что американские инвесторы имеют большой интерес к сотрудничеству с украинской частной индустрией.

По ее словам, компании из Украины обладают талантливыми инженерами и создают инновационные продукты, которые являются конкурентоспособными на мировом рынке.

Она подчеркнула, что многие инвесторы хотят вкладывать средства в украинскую оборонную промышленность, но сталкиваются с определенными трудностями.

С какими трудностями столкнулись американские инвесторы

По словам Бондарь, первой преградой является бюрократия. Высокопоставленные чиновники часто утверждают проекты, подписывают меморандумы, но на этапе реальной реализации и строительства возникают проблемы с получением разрешений и сотрудничеством с местными властями.

Она рекомендует украинским властям разработать единую процедуру для иностранных компаний, чтобы ускорить процесс строительства.

Эксперт отметила, что вторым значительным препятствием является коррупция.

"Коррупция все еще существует на разных уровнях в Украине, что отпугивает инвесторов", — сказала она.

Третьим фактором, являющимся препятствием для инвестиций, Бондарь назвала ограниченность рынка сбыта.

Исследовательница акцентировала внимание на том, что оружие, произведенное в Украине, не может быть экспортировано, а единственным клиентом остается украинское государство.

"Единственным клиентом является Украина. Фактически производимое в Украине оружие не может быть экспортировано и неуверенность в том, будет ли государство Украины иметь средства, чтобы приобрести эти объемы сдерживает компании от долгосрочных инвестиций. Иностранные инвесторы должны иметь гарантии, что их продукцию купят", – подытожила она.

Напомним, что генеральный директор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении открыть еще одно предприятие в Украине. Планируется, что оно будет специализироваться на производстве систем ПВО.

Кроме того, компания в течение 2024 планирует поставить Украине "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов.