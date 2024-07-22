Американські оборонні компанії мають перешкоди щодо інвестицій в Україну — експертка

Працівник американського збройового заводу. Фото: Reuters

Дослідниця з вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Катерина Бондар назвала три головні перешкоди, які заважають американським оборонним компаніям інвестувати в Україну. Однією з цих перешкод є корупція.

Про це пише Голос Америки.

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Бондар зазначила, що американські інвестори мають велику зацікавленість у співпраці з українською приватною індустрією.

За її словами, компанії з України мають талановитих інженерів та створюють інноваційні продукти, які є конкурентоспроможними на світовому ринку.

Вона наголосила, що багато інвесторів хочуть вкладати кошти в українську оборонну промисловість, але стикаються з певними труднощами.

Які перепони мають американські інвестори

За словами Бондар, першою перепоною є бюрократія. Високопосадовці часто затверджують проєкти, підписують меморандуми, але на етапі реальної реалізації та будівництва виникають проблеми з отриманням дозволів та співпрацею з місцевою владою.

Вона рекомендує українській владі розробити єдину процедуру для іноземних компаній, щоб прискорити процес будівництва.

Експертка відзначила, що другою значною перешкодою є корупція.

"Корупція все ще існує на різних рівнях в Україні, що відлякує інвесторів", — сказала вона.

Третім фактором, що є перепоною для інвестицій, Бондар назвала обмеженість ринку збуту.

Дослідниця акцентувала на тому, що зброя, вироблена в Україні, не може бути експортована, а єдиним клієнтом залишається українська держава.

"Єдиним клієнтом є Україна. Фактично зброя, що виробляється в Україні не може бути експортована і непевність щодо того, чи матиме держава Україна кошти, щоб придбати ці обсяги стримує компанії від довгострокових інвестицій. "Іноземні інвестори повинні мати гарантії, що їхню продукцію куплять", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що генеральний директор німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні.

Планується, що воно спеціалізуватиметься на виробництві систем ППО. Крім того, компанія протягом 2024 року планує доставити Україні "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів.