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Три учреждения из Бахмута хотят закупить новую технику более чем на 10 млн грн

2 декабря 2023 06:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Три учреждения из Бахмута хотят закупить новую технику более чем на 10 млн грн
Последствия войны в Бахмуте. Фото: 93-я бригада "Холодный овраг"
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Три коммунальных учреждения из Бахмута ищут поставщиков для закупки новой техники — двух легковушек, пассажирского фургона и автомобильного крана. Все это стоимостью более 10 млн. грн. Средства на это хотят потратить из бюджета общины, на территории которой сейчас ведутся бои.

Об этом пишет Свободное радио.

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Что планируют закупить "Бахмут-Вода"

Компания-водопоставщик "Бахмут-Вода" готова выделить 7 млн. 200 тыс. грн. на автомобильный кран грузоподъемностью 25 тонн. Также она планирует приобрести новую легковушку Opel (модель Combo life edition L2 или эквивалент) за 904 850 гривен.

Три коммунальных учреждения из Бахмута хотят купить новые автомобили, фургон и кран более чем на 10 млн грн 02
Легковушка Opel (модель Combo life edition L2 или эквивалент).

Договор о покупке хотят подписать не позднее 25 декабря 2023 года.

В то же время юрист организации Иван Канаев, готовивший документы к тендеру, никак не смог объяснить зачем Бахмут-воде эти машины сейчас.

"Этот вопрос не ко мне. Есть команда закупить это, поэтому я закупаю. Вам хочется чего-то "жареного" — ищите! Я исполняющий свою работу. Думайте все что угодно, тема закрыта", — заявил Канаев.

Три коммунальных учреждения из Бахмута хотят купить новые автомобили, фургон и кран более чем на 10 млн грн 01
Скриншот площадки государственных закупок

Для чего нужен пассажирский фургон

Тем временем опросное сельское коммунальное предприятие "Прогресс" объявило тендер на покупку пассажирского фургона (сабо эквивалент).

Три коммунальных учреждения из Бахмута хотят купить новые автомобили, фургон и кран более чем на 10 млн грн 05
Скриншот площадки государственных закупок

Планируют потратить на это 1 млн. 600 тыс. грн. средств из бюджета Бахмутской общины.

"Такая машина нужна для обслуживания переселенцев Бахмута в хабах", — рассказал Роман Гаптаев.

Он говорит, что машина будет работать в пользу вынужденных переселенцев из Бахмута уже сейчас. Но надеется, что удастся использовать эту технику и в Бахмуте.

Три коммунальных учреждения из Бахмута хотят купить новые автомобили, фургон и кран более чем на 10 млн грн 04
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"Это ведь не какой-то экскаватор, который будет стоять. А это техника, которая будет работать для бахмутян. Все равно надеемся на освобождение нашего города и что эта техника пригодится, это не выброшенные деньги" , — говорит Роман Гапеев.

Между тем, в Одесской области планируют отремонтировать сельскую дорогу за 58 миллионов гривен. Речь идет о участке в 30 километрах в пределах сел Любополь и Кошары.

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