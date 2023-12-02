Три установи з Бахмуту хочуть закупити нову техніку на понад 10 млн грн

Наслідки війни у Бахмуті. Фото: 93-тя бригада "Холодний яр"

Три комунальні установи з Бахмуту шукають постачальників для закупівлі нової техніки — двох легковиків, пасажирського фургону та автомобільного крану. Все це вартістю понад 10 млн грн. Кошти на це хочуть витратити з бюджету громади, на території якої нині точаться бої.

Про це пише Вільне радіо.

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Що планують закупити "Бахмут-Вода"

Компанія-водопостачальник "Бахмут-Вода" готова виділити 7 млн 200 тис. грн. на автомобільний кран вантажопідйомністю 25 тонн. Також вона планує придбати новий легковик Opel (модель Combo life edition L2 або еквівалент) за 904 850 гривень.

Легковик Opel (модель Combo life edition L2 або еквівалент).

Договір про купівлю хочуть підписати не пізніше 25 грудня 2023 року.

Водночас юрист організації Іван Канаєв, який готував документи до тендеру, ніяк не зміг пояснити навіщо Бахмут-воді ці машини зараз.

"Це питання не до мене. Є команда закупити це, тому я закупляю. Вам хочеться чогось "смаженого" — шукайте! Я виконувач, виконую свою роботу. Думайте все що завгодно, тема закрита", — заявив Канаєв.

Скриншот майданчика державних закупівель

Для чого потрібен пасажирський фургон

Тим часом опитненське сільське комунальне підприємство "Прогрес" оголосило тендер на купівлю пасажирського фургона (сабо еквівалент).

Скриншот майданчика державних закупівель

Планують витратити на це 1 млн 600 тис. грн коштів з бюджету Бахмутської громади.

"Така машина потрібна для обслуговування переселенців Бахмута у хабах", — розповів Роман Гаптаєв.

Він каже, що машина працюватиме на користь вимушених переселенців з Бахмута вже зараз. Та сподівається, що вдасться користуватись цією технікою і у Бахмуті.

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"Це ж не якийсь екскаватор, який буде стояти. А це техніка, яка буде працювати для бахмутян. Все одно сподіваємося на визволення нашого міста і що ця техніка згодиться, це не викинуті гроші", — каже Роман Гапєєв.

Тим часом в Одеській області планують відремонтувати сільську дорогу за 58 мільйонів гривень. Йдеться про ділянку у 30 кілометрів у межах сіл Любопіль та Кошари.