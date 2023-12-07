Это ржавчина, которая съедает государство — Маляр прокомментировала коррупцию в Минобороны

Бывшая заместитель Минобороны Анна Маляр. Фото: Армия Inform

Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что коррупция — это ржавчина, которая съедает государство и мешает нам развиваться. Правоохранительная и судебная системы должны должным образом показать каждому гражданину, что будет с тем, кто ворует у своей страны.

Об этом Анна Маляр рассказала в интервью журналистке Олесе Бацман.

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Анна Маляр объяснила, что у министра обороны есть несколько заместителей, обычно их шесть-восемь и все они имеют разные обязанности.

"Если мой коллега-заместитель занимается закупками оружия, а я, например, гуманитарной частью, то мы не сидим в одном кабинете и у нас не предусмотрено, что мы обязаны друг другу рассказывать, чем мы занимаемся. Также у нас не было функции контролировать друг друга. Министерство обороны это — масштабное ведомство, считай, это государство в государстве", — рассказывает чиновница.

По ее словам, у нее не было полномочий, которые касались закупок или распределения денег, поскольку Маляр не хотела этим заниматься. В то же время она подчеркнула, что никогда не видела никакой платежки или документа каких-либо закупок.

"Коррупция недопустима в принципе. Я не понимаю, почему человек, желающий много денег идет на государственную работу, а не в бизнес. Деньги зарабатываются далеко не так", — подчеркнула Анна Маляр.

Кроме того, она добавила, что в стране должны быть правоохранительная и судебная системы, которые должны показать каждому члену общества, что будет с тем, кто ворует в государстве, ведь "коррупция — это ржавчина, которая съедает государство и дает нам развиваться".

Напомним, в начале ноября Минобороны создало агентство для закупок продуктов ВСУ без коррупционных скандалов. В полную мощность она должна была заработать с 1 декабря.