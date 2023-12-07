Це іржа, яка з'їдає державу — Маляр прокоментувала корупційні скандали в Міноборони

Колишня заступниця Міноборони Ганна Маляр. Фото: Армія Inform

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що корупція — це іржа, яка з'їдає державу і заважає нам розвиватися. Правоохоронна та судова системи повинні належно показати кожному громадянину, що буде з тим, хто краде у своєї країни.

Про це Ганна Маляр розповіла в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

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Ганна Маляр пояснила, що в міністра оборони є декілька заступників, зазвичай їх шість-вісім і всі вони мають різні обов'язки.

"Якщо мій колега-заступник займається закупівлями зброї, а я, наприклад, гуманітарною частиною, то ми не сидимо в одному кабінеті і в нас не передбачено, що ми зобов'язані одне одному розповідати чим ми займаємось. Також в нас не було функції контролювати одне одного. Міністерство оборони це — маштабне відомство, рахуй, це держава в державі", — розповідає чиновниця.

За її словами, у неї не було повноважень, які стосувалися закупівель чи розподілу грошей, оскільки Маляр не хотіла цим займатись. Водночас вона наголосила, що ніколи не бачила жодної платіжки чи документу будь-яких закупівель.

"Корупція недопустима в принципі. Я не розумію, чому людина, яка хоче багато грошей йде на державну роботу, а не в бізнес. Гроші заробляються далеко не так", — наголосила Ганна Маляр.

Окрім того, вона додала, що в країні повинні бути правоохоронна і судова системи, які належно повинні показати кожному члену суспільства, що буде з тим, хто краде в державі, адже "корупція — це іржа, яка з'їдає державу і дає нам розвиватися".

Нагадаємо, на початку листопада Міноборони створило агенцію для закупівель продуктів ЗСУ без корупційних скандалів. На повну потужність вона мала запрацювати з 1 грудня.