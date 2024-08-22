У Украины есть шанс вернуть под контроль ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция. Фото: УНИАН

Операция в Курской области вызвала волну обсуждений относительно предполагаемого плана обмена местной атомной электростанции на оккупированную ныне россиянами Запорожскую атомную электростанцию. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что этот сценарий маловероятен, но у Украины все равно есть шанс вернуть мощную станцию под свой контроль в Запорожье.

Об этом 21 августа высказался в интервью для NV директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Каким образом Украина может заставить Россию вернуть ЗАЭС

У Украины есть шанс вернуть под собственный контроль Запорожскую АЭС. Речь идет о нюансе с договором о транзите российского газа.

"Есть один важный момент. 31 декабря этого года истекает контракт с Газпромом. И многие страны — Австрия, Словакия, Чехия заинтересованы в продлении этого контракта. Как и Газпром очень заинтересован, потому что он в сложной ситуации. И, на мой взгляд, Украина может на этом сыграть, поставив как условие для продления этого контракта возвращение нам Запорожской АЭС со всеми объектами и близлежащими территориями", — заявил Омельченко.

Также он добавил, что в случае реализации этого плана, энергосистема будет значительно укрепленной. Однако это не будет мгновенно, ведь нужно проверить состояние объекта — россияне могли заменять ЗАЭС.

Почему для России транзит газа очень важен

Также Омельченко добавил, что вопрос транзита российского газа очень важен для Кремля , поэтому это можно использовать в пользу Украины.

"Понимаете, они (россияне. — Ред.) в сложной ситуации. Если они остаются без транзита, то как они будут подкармливать своих союзников в Венгрии, Словакии, да и в Австрии? Это, во-первых. А во-вторых, для этих стран российский газ также очень важен. Они будут давить на Россию. Плюс Газпром в ужасной экономической ситуации. Поэтому потерять еще 6 млрд евро для них вообще будет катастрофой. Поэтому, на мой взгляд, это сценарий реалистичный, но надо его воплощать и что-то делать для этого. Просто ждать, что россияне вернут Запорожскую АЭС с помощью каких-то переговоров, без механизмов давления на них, не стоит. Разговоры, что вот мы Курскую АЭС поменяем на Запорожскую, — это лишь фантазии", — сказал Омельченко.

Какая официальная позиция у власти

Напомним, что ранее, 16 августа, российские пропагандисты заявили, что Украина якобы планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС с помощью радиоактивных боеголовок. Тогда же в МИД Украины отреагировали на это заявление. Там сказали, что Украина является преданным членом Договора о нераспространении ядерного оружия и охарактеризовали заявления России как ложные.