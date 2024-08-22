Україна має шанс повернути під контроль ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція. Фото: УНІАН

Операція в Курській області викликали хвилю обговорень стосовно ймовірного плану обміну місцевої атомної електростанції на окуповану нині росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Втім, дехто з експертів каже, що цей сценарій малоймовірний, але в України все одно є шанс повернути потужну станцію під свій контроль у Запоріжжі.

Про це 21 серпня висловився в інтерв'ю для NV директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Яким чином Україна може змусити Росію повернути ЗАЕС

Україна має шанс повернути під власний контроль Запорізьку АЕС. Йдеться про нюанс з договором про транзит російського газу.

"Є один важливий момент. 31 грудня цього року закінчується контракт із Газпромом. І багато країн — Австрія, Словаччина, Чехія зацікавлені в продовженні цього контракту. Як і Газпром дуже зацікавлений, тому що він у складній ситуації. І, на мій погляд, Україна може на цьому зіграти, поставивши як умову для продовження цього контракту повернення нам Запорізької АЕС з усіма об'єктами і прилеглими територіями", — заявив Омельченко.

Також він додав, що у випадку втілення цього плану, енергосистема буде значно укріпленішою. Проте, це не буде миттєво, адже потрібно перевірити стан об'єкта — росіяни могли замінувати ЗАЕС.

Чому для росії транзит газу надважливий

Також Омельченко додав, що питання транзиту російського газу є дуже важливим для Кремля, тож це можна використати на користь для України.

"Розумієте, вони (росіяни. — Ред.) в складній ситуації. Якщо вони залишаються без транзиту, то як вони будуть підгодовувати своїх союзників в Угорщині, Словаччині, та й в Австрії? Це, по-перше. А по-друге, для цих країн російський газ також дуже важливий. Вони будуть тиснути на Росію. Плюс Газпром у жахливій економічній ситуації. Тому втратити ще 6 млрд євро для них взагалі буде катастрофою. Тому, на мій погляд, це сценарій реалістичний, але треба його втілювати і щось робити для цього. Просто чекати, що росіяни повернуть Запорізьку АЕС за допомогою якихось переговорів, без механізмів тиску на них, не варто. Розмови про те, що ось ми Курську АЕС поміняємо на Запорізьку, — це лише фантазії", — відповів Омельченко.

Яка офіційна позиція у влади

Нагадаємо, що раніше, 16 серпня, російські пропагандисти заявили, що Україна нібито планує завдати ударів по Курській та Запорізькій АЕС за допомогою радіоактивних боєголовок. Тоді ж у МЗС України відреагували на цю заяву. Там сказали, що Україна є відданим членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та схарактеризували заяви Росії, як неправдиві.