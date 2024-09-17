Как правильно подобрать котел для отопления и нагрева воды — советы Нафтогаз

Человек устанавливает газовый котел. Фото иллюстративное: Freepik

В компании НАК "Нефтегаз" советуют украинцам заранее подготовиться к отопительному сезону до наступления холодов и провести обслуживание газового котла в доме, если таковой есть. Также дали советы, как выбрать экономный качественный котел для обогрева дома и воды и на что нужно обратить внимание.

Об этом сообщила пресс-служба компании НАК "Нафтогаз".

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Почему газовые котлы это лучший вариант для обогрева дома

Газовые котлы не потребляют много электроэнергии и могут оптимально потреблять газ для экономного и качественного обогрева дома. Они также могут работать от альтернативных источников энергии при длительных блекаутах. Для этого достаточно подобрать качественные устройства.

Специалисты советуют регулярно проводить диагностику оборудования и проводить надлежащее обслуживание перед началом отопительного сезона, чтобы своевременно устранить неполадки и риски возникновения опасности.

Как правильно выбрать газовый котел для дома

Какие виды котлов бывают и в чем их разница

Специалисты Нафтогаз советуют обратить особое внимание на технические параметры и особенности моделей, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Газовые котлы бывают двух типов: одноконтурные и двухконтурные. В частности, одноконтурный предназначен только для отопления и его можно подсоединить к бойлерной системе. Он имеет более простую конструкцию. В то время как двухконтурный может и нагревать дом, и снабжать его горячей водой, к тому же его работа экономна, что позволит уменьшить платежки за коммунальные услуги.

Чем важно обратить внимание на тип камеры сгорания

Также следует обратить внимание на камеру сгорания. Именно от ее типа следует производительность устройства и непосредственно здоровье жильцов дома. Котел с открытой камерой обычно дешевле, ведь при сгорании он сжигает газ, используя воздух непосредственно из комнаты, где он установлен. В этом случае котел должен быть расположен в месте, где есть хорошая вентиляция.

Котлы с закрытой камерой сгорания более сложны в строении и принципе работы, а значит и более дорогие. В этом случае воздух для горения газа берется не из помещения, а с улицы через специальный вентиляционный канал. Такие котлы с закрытой камерой пригодны для использования в помещениях с ограниченной вентиляцией.

Как выбрать качественный дымоход котла

У газовых котлов есть несколько видов дымоходов:

естественный отвод — вентиляция осуществляется через естественную циркулирование воздуха в высоте.

турбированный (коаксиальный) имеет строение по типу "труба в трубе", где через внешний контур воздуха попадает внутрь камеры для обеспечения горения, а далее через внутренний контур (вторую трубу, расположенную внутри первой) выходит угарный газ. Также здесь используется турбина для принудительной циркуляции кислорода.

Мощность газового котла — что важно знать

Тепловая мощность является важнейшим критерием для отбора. Стандартное вычисление производится по формуле: 1 кВт на 10 квадратных метров. Для котлов с одним контуром рекомендуют прибавлять запас 20%, для двухконтурных устройств – 40%.

Кроме того, учтите количество окон, дверей, утепление в доме, высоту потолка и климат в регионе.

Умные котлы

Технологии не стоят на месте, так что в функционале котлов добавились новые возможности. В частности, стоит обратить внимание на панель управления – бывают механические или электронные.

Есть разные системы зажигания: механические или электрические. В механических системах нужно поднести спичку или зажигалку к горелке. Более современные котлы оснащены пьезо или электрическим зажиганием. В частности, пьезоподжиг устройства происходит путем нажатия кнопки. Электрический разгар работает автоматически в зависимости от потребностей пользователя и настроек устройства.

Также в современных моделях котлов могут быть следующие дополнительные функции: