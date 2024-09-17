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Це має зробити кожен власник котла перед зимою — у Нафтогаз вказали на важливі нюанси

17 вересня 2024 12:42
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Як правильно підібрати котел для опалення та нагріву води — поради Нафтогаз
Чоловік встановлює газовий котел. Фото ілюстративне: Freepik
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У компанії НАК "Нафтогаз" радять українцям завчасно підготуватися до опалювального сезону до настання холодів та провести обслуговування газового котла в будинку, якщо такий є. Також там дали поради, як обрати економний якісний котел для обігріву оселі та води та на що треба звернути увагу.

Про це повідомила пресслужба компанії НАК "Нафтогаз"

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Чому газові котли це найкращий варіант для обігріву оселі

Газові котли не споживають багато електроенергії та можуть самостійно оптимально споживати газ для економного та якісного обігріву будинку. Вони також можуть працювати від альтернативних джерел енергії у разі тривалих блекаутів. Для цього достатньо підібрати якісні пристрої.

Фахівці радять регулярно проводити діагностику обладнання та проводити належне обслуговування перед початком опалювального сезону, щоб вчасно усунути неполадки та ризики виникнення небезпеки. 

Як правильно обрати газовий котел для будинку 

Які бувають види котлів та у чому їх різниця

Фахівці Нафтогаз радять звернути особливу увагу на технічні параметри та особливості моделей, щоб обрати найбільш відповідний варіант.

Газові котли бувають двох типів: одноконтурні та двоконтурні. Зокрема, одноконтурний призначений лише для опалення і його можна приєднати до бойлерної системи. Він має простішу конструкцію. Тоді як двоконтурний може і нагрівати оселю, і забезпечувати її гарячою водою, до того ж його робота економна, що дозволить зменшити платіжки за комунальні послуги.

Чим важливо звернути увагу на тип камери згорання

Також варто звернути увагу на камеру згорання. Саме від її типу випливає продуктивність пристрою та безпосередньо здоров'я мешканців дому. Котел з відкритою камерою зазвичай дешевший,  адже під час згорання він спалює газ, використовуючи повітря безпосередньо з кімнати, де він встановлений. В цьому випадку котел має бути розташований у місці, де є хороша вентиляція.

Котли з закритою камерою згорання складніші в будові та принципі роботі, а отже і дорожчі. У цьому випадку повітря для горіння газу береться не з приміщення, а з вулиці через спеціальний вентиляційний канал. Такі газові котли із закритою камерою придатні для використання у приміщеннях з обмеженою вентиляцією. 

Як обрати якісний димохід котла

У газових котлів є кілька видів димоходів:

  • природне відведення — вентиляція здійснбється через природнє циркулювання повітря вистсемі. 
  • турбований (коаксіальний) має будову по типу "труба в трубі", де через зовнішній контур повітря потрапляє в середину камери для забезпечення горіння, а далі через внутрішній контур (другу трубу, що розташована всередині першої) виходить чадний газ. Також тут використовується турбіна для примусової циркуляції кисню.

Потужність газового котла — що важливо знати

Теплова потужність є важливим критерієм для відбору. Стандартне обчислення проводиться згідно з формулою: 1 кВт на 10 квадратних метрів. Для котлів з один контуром рекомендують додавати запас 20%, для двоконтурних пристроїв – 40%.

Окрім того, врахуйте кількість вікон, дверей, наявність утеплення у будинку, висоту стелі та клімат в регіоні. 

Розумні котли 

Технології не стоять на місці, тож у функціоналі котлів додалися нові можливості. Зокрема, варто звернути увагу на панель управління — бувають механічні або електронні.

Є різні системи запалювання: механічні або електричні. У механічних системах треба піднести сірник чи запальничку до пальника. Більш сучасніші котли оснащені п’єзо або електричним запалюванням. Зокрема п’єзозапалювання пристрою відбувається шляхом натискання кнопки.  Електричний розпал працює автоматично залежно від потреб користувача та налаштувань пристрою. 

Також у сучсних моделях котлів можуть бути такі додаткові функції: 

  • захистом від замерзання, стрибків тиску води та газу;
  • Wi-Fi модулем для віддаленого керування;
  • модулятором полум’я, який допомагає регулювати інтенсивність роботи та потужність залежно від рівня використання теплоносія;
  • конектором для кімнатного термостата;
  • можливістю управління пультом;
  • функцією автоматичного підтримання температури теплоносія;
  • підтримкою режимів Зима/Літо для двоконтурних котлів. У теплу пору року користувач може вимкнути контур, що відповідає за опалення і це не вплине на гаряче водопостачання.

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