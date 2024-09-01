Школьное питание 2024 - Клопотенко о критике реформы

Евгений Клопотенко на обучении для поваров. Фото: Новини.LIVE

Реформа школьного питания уже несколько лет действует в Украине, но поваров до сих пор учат готовить блюда по рецептам Евгения Клопотенко. В преддверии нового учебного года еще несколько сотен человек прошли теоретический и практический курс, чтобы овладеть новыми рецептами. Несмотря на это, есть и критика.

Как на это реагирует сам Евгений Клопотенко — в эксклюзивном разговоре с Новини.LIVE.

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Ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: Новини.LIVE

— Почему приходится учить готовить простые вещи людей, которые и так 20 лет готовят еду для детей?

— Это абсолютно нормальная вещь, потому что жизнь эволюционирует и меняется. Производство еды — это не так, как дома. Это должна быть системная и постоянная работа, а также смена рецептуры. Если раньше ты не готовил сельдерей, то как будто это не проблема добавить его в салат, но как его обработать, как запечь или варить, как чистить, как сделать, чтобы было правильное количество отходов. Это огромная работа, которую обычно никто не видит.

Многие люди в советском союзе и в постсоветский период несли ответственность за еду — если ты не так что-то приготовил, тебя могли посадить. И было много кейсов, когда несли уголовную ответственность, если кто-то не так приготовил еду. Это все изменилось, но на подсознании есть. Те люди, которые готовят, должны понять, что это не убьет детей. Наша задача — шаг за шагом объяснять, учить.

Обучение поваров, как готовить школьное меню. Фото: Новини.LIVE

— Во время обучения поваров вы сталкивались с критикой с их стороны, а также критикой родителей и детей. Как вы реагируете и что думаете?

— Критика родителей и детей абсолютно нормальна, для нас это сбор информации о том, куда двигаться. Два с половиной года назад, когда активно реформа стала государственной программой, многие родители и дети написали свои комментарии.

Была проблема с непониманием, что такое специи и почему холодная пища. Но третья проблема — что повара называют блюда моими рецептурами, а по факту это не моя кухня. Благодаря этой критике мы начали этап переобучения. Мы нарисовали схему, как переучить всех поваров, и мы уверенно идем по этому пути.

А те повара, которые критикуют, они делают это тихо в кулуарах, публично они не говорят, что это фигня. Но это обычный человеческий процесс.