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Це не вб'є дітей — Клопотенко про критику шкільного харчування перед навчальним роком

1 вересня 2024 06:32
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Шкільне харчування 2024 - Клопотенко про критику реформи
Євген Клопотенко на навчанні для кухарів. Фото: Новини.LIVE
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Реформа шкільного харчування вже кілька років діє в Україні, але кухарів досі навчають готувати страви за рецептами Євгена Клопотенка. Напередодні нового навчального року ще кілька сотень людей пройшли теоретичний та практичний курс, аби опанувати нові рецепти. Попри це, є і критика. 

Як на це реагує сам Євген Клопотенко — в ексклюзивній розмові з Новини.LIVE.

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Ресторатор Євген Клопотенко. Фото: Новини.LIVE

— Чому доводиться вчити готувати прості речі людей, які і так 20 років готують їжу для дітей? 

— Це абсолютно нормальна річ, бо життя еволюціонує і все змінюється. Виробництво їжі — це не так, як вдома. Це має бути системна і постійна робота, і навіть зміна рецептури. Якщо раніше ти не готував селеру, то наче це не проблема додати її до салату, але як її обробити, як запекти чи варити, як чистити, як зробити, щоб була правильна кількість відходів. Це величезна робота, яку зазвичай ніхто не бачить. 

Багато людей в радянському союзі і в пострадянський період несли відповідальність за їжу — якщо ти не так щось приготував, то тебе могли посадити. І було багато кейсів, коли несли кримінальну відповідальність, якщо хтось не так приготував їжу. Це все змінилося, але на підсвідомості є. Ті люди, які готують, мають зрозуміти, що це не вб'є дітей. Наше завдання — крок за кроком пояснювати, навчати. 

Евгений Клопотенко
Навчання кухарів готувати шкільне меню. Фото: Новини.LIVE

— Під час навчань кухарів ви стикалися з критикою з їхнього боку, а також з критикою батьків і дітей. Як реагуєте і що думаєте? 

— Критика батьків і дітей абсолютно нормальна, для нас це збір інформації про те, куди рухатися. Два з половиною роки назад, коли активно реформа стала державною програмою, багато батьків і дітей написали свої коментарі. Була проблема з нерозумінням, що таке спеції, і чому холодна їжа. Але третя проблема — що кухарі називають страви моїми рецептурами, а по факту це не моя кухня. Завдяки цій критиці ми почали етап перенавчання. Ми намалювали схему, як перенавчити всіх кухарів, і ми впевнено йдемо цим шляхом. 

А ті кухарі, які критикують, вони роблять це тихо в кулуарах, публічно вони не кажуть, що це фігня. Але це нормальний людський процес.

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діти їжа Євгеній Клопотенко школа

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